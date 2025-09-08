Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: Extrém jókívánság érkezett a sztárséftől

Ha pedig küldtek, akkor természetesen forgott a Bors kamerája, így olvasóink most első kézből láthatják és hallhatják, mit is kívánt Krausz Gábornak és Mikes Annának Vomberg Frigyes, Wolf András, vagy éppen Szabó András Csuti. De az is kiderül, milyennek látja a párt a lakodalom sztárfellépője, Varga Viktor. Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője jó alkalmat szolgáltatott a jókívánságok megfogalmazására.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője épp elég ok a mókás üzengetésre

„Anna olyasmit hozott ki Gáborból, amit ritkán lehet látni.”

Nekik én csak jót tudok üzenni, mert nagyon aranyosak és nagyon kedvesek”

– nyitotta a sort Vomberg Frigyes, aki az első mondatával feltehetően arra utalt, hogy Mikes Anna megszelídítette a vagány séfet. Frici már csak tudja, hiszen hosszú évek óta ismeri Krausz Gábort, akivel évadokon át istápoltak feltörekvő szakácsreménységeket a TV2 Séfek Séfe című sikerműsorában. De ha már kolléga, itt van mindjárt Wolf András üzenete, aki tizenkilencre húzott lapot a párnak címzett merész üzenetével. András ugyanis osztott, szorzott és laza 96, boldogan töltött közös évet kívánt Krausz Gábornak és Mikes Annának. „Sok boldogságot már nagyon sokan kívántak. Én kívánnék nekik ötezer vasárnapi ebédet együtt! Szerintem ez egy egészen kemény vállalás” – nevetett a Bors kamerájába a mesterszakács, aki talán fejben maga is kiszámolta, hogy egy picit túllőtt a célon.

Varga Viktor felhívta a figyelmünket, hogy Anna és Gábor mennyire öszeillenek (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Varga Viktor: „Mondjuk nyilván az Anna nőiesen Krausz…”

És ha már az érdekes üzeneteknél tartunk, Varga Viktor kedves szavait is rögzítettük. „Biztos, hogy jó életük lesz, mert egymáshoz valóak! Még sosem láttam két ennyire egyforma arcú embert. Mondjuk nyilván az Anna nőiesen Krausz…” – szépített gyorsan és frappánsan az egyébként helyes észrevételén az este sztárfellépője, akitől Szabó András Csuti vette át a szót. „Nagyon sok boldogságot szeretnénk kívánni nektek!”

Nagyon szeretünk titeket! Nagyon büszke vagyok arra, hogy együtt szerepeltünk a Dancing with the Starsban, és büszke vagyok arra is, hogy láttam ezt a kapcsolatot kibontakozni”

– fogalmazta meg a nászpárnak címzett üzenetét a műsorvezető-üzletember.