Mikes Anna hófehér ruhában jelentett be a nagy hírt

Mikes Anna és Krausz Gábor találkozása a Dancing With the Stars műsorban különleges kémiát teremtett. Bár Krausz Gábor a műsor elején nem volt tapasztalt táncos, Mikes Anna profi irányítása és Gábor elszántsága meghozta az eredményt. A közös munka során egyre közelebb kerültek egymáshoz, és a hetek múlásával nyilvánvalóvá vált, hogy a kapcsolatuk túlmutat a táncparketten.

Mióta Gábor és Anna együtt vannak, már-már elválaszthatatlanok. Szinte mindenhová együtt mennek, és már megtörtént az eljegyzés is. Gőzerővel készülnek tehát az esküvőre, a rajongók pedig azt lesik, hogy mikor láthatják már őket az oltár elé vonulni. Anna most adott egy kis ízelítőt, ugyanis hófehér ruhában jelentette be a nagy hírt: külföldre utazik.