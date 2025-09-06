Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: Itt van az első videó a nagy napról

A fenti néhány sorban még Mikes Annaként említettük a profi táncost, de ezúton jelezzük a Bors olvasóinak, hogy a jövőben Krausz-Mikes Annaként keressenek a nevére, hiszen a gyönyörű menyasszonyból szombat késő délután Krausz Gábor felesége lett. Megtörtént tehát Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője, melyen a Bors nem „csupán” álomszép képeket készíthetett a násznép közé vegyülve, de a kameráink is forogtak. Hamarosan jelentkezünk is a friss házasokkal készített interjúval, de addig is hoztunk egy rövidke szösszenetet a sztárpár esküvőjének legszebb pillanataiból.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjének egyik legszebb pillanata (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Hangos éljenzésbe tört ki a násznép Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna esküvőjén

Aki pedig még nem olvasta a Bors első, esküvői beszámolóját, annak álljon itt néhány részlet Krausz Gábor és Mikes Anna házasságkötése kapcsán. A profi táncos és a sztárséf kimondták a boldogító igent, aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket, ahogy a tanúk is megtették a rájuk rótt édes kötelességüket, vagyis ők is ellenjegyezték a sztárpár házasságát. Krausz-Mikes Anna egy Demeter Richárd esküvői ruhában mondta ki a boldogító igent. A nyolcméteres uszállyal készített csoda láttán Krausz Gábornak és természetesen a násznépnek is elakadt a szava. A szertartást nem nyújtották hosszúra, hiszen Anna és Gábor is úgy gondolta, hogy ezen az estén a bulié lesz a főszerep. Ugyanakkor megható pillanat volt, amikor a három koszorúslány között lépdelő Hannaróza átadta édesapjának és Annának a gyűrűket, miközben az apróságok rózsaszirmokat szórtak.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője minden pillanatában meseszép volt (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Hajnalig tart majd Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője

A násznép ezután készülődni kezdett a vacsorához, ami természetesen olyan fogásokból állt, melyek megfeleltek Krausz Gábor sztárséf kifinomult ízlésének. Hogy a vacsora után kezdődő lakodalom miként zajlott, arról vasárnap bővebb beszámolót adunk a Bors olvasóinak, de azt már most megelőlegezhetjük, hogy a násznép virradatig ropja majd éjfél utántól, amikor is láthatjuk majd Krausz-Mikes Anna menyecskeruháját is. A násznép soraiban megjelent Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is.