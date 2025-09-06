Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: Itt van az első videó a nagy napról

A fenti néhány sorban még Mikes Annaként említettük a profi táncost, de ezúton jelezzük a Bors olvasóinak, hogy a jövőben Krausz-Mikes Annaként keressenek a nevére, hiszen a gyönyörű menyasszonyból szombat késő délután Krausz Gábor felesége lett. Megtörtént tehát Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője, melyen a Bors nem „csupán” álomszép képeket készíthetett a násznép közé vegyülve, de a kameráink is forogtak. Hamarosan jelentkezünk is a friss házasokkal készített interjúval, de addig is hoztunk egy rövidke szösszenetet a sztárpár esküvőjének legszebb pillanataiból.
Aki pedig még nem olvasta a Bors első, esküvői beszámolóját, annak álljon itt néhány részlet Krausz Gábor és Mikes Anna házasságkötése kapcsán. A profi táncos és a sztárséf kimondták a boldogító igent, aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket, ahogy a tanúk is megtették a rájuk rótt édes kötelességüket, vagyis ők is ellenjegyezték a sztárpár házasságát. Krausz-Mikes Anna egy Demeter Richárd esküvői ruhában mondta ki a boldogító igent. A nyolcméteres uszállyal készített csoda láttán Krausz Gábornak és természetesen a násznépnek is elakadt a szava. A szertartást nem nyújtották hosszúra, hiszen Anna és Gábor is úgy gondolta, hogy ezen az estén a bulié lesz a főszerep. Ugyanakkor megható pillanat volt, amikor a három koszorúslány között lépdelő Hannaróza átadta édesapjának és Annának a gyűrűket, miközben az apróságok rózsaszirmokat szórtak.
A násznép ezután készülődni kezdett a vacsorához, ami természetesen olyan fogásokból állt, melyek megfeleltek Krausz Gábor sztárséf kifinomult ízlésének. Hogy a vacsora után kezdődő lakodalom miként zajlott, arról vasárnap bővebb beszámolót adunk a Bors olvasóinak, de azt már most megelőlegezhetjük, hogy a násznép virradatig ropja majd éjfél utántól, amikor is láthatjuk majd Krausz-Mikes Anna menyecskeruháját is. A násznép soraiban megjelent Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is.
A Bors egy hosszabb videóinterjút is készített az ifjú párral az esküvő után. Ebből adunk most egy néhány mondatos ízelítőt, ami jól visszaadja azt az állapotot, ami eluralkodott Krausz Gáboron és Krausz-Mikes Annán is az igenek elhangzása előtti utolsó órákban. „Szeretném bemutatni a feleségemet, Krausz-Mikes Annát! Jól hangzik…”
Furcsa, hogy most lett a feleségem, de mi már hónapok óta úgy szólítjuk egymást, hogy férjem és feleségem.
„Még szoknunk kell, hogy ez most már nem vicc” – kezdte a sztárséf, akitől felesége vette át a szót, felidézve a pillanatot, amikor édesapja belépett a szobába, hogy az anyakönyvvezető elé kísérje őt. „Egészen jól tartottam magam, amíg apa nem jött be hozzám. Onnantól nem bírtam magammal…” – mesélte Krausz-Mikes Anna, mire a sztárséfnek is beugrott, hogy nála is fizikai tüneteket okozott az esküvő előtti izgalom. „Az előtte lévő öt órában én már nem ismertem meg embereket és beszédültem. Nem ettem és nem ittam ma semmit. Láttam, hogy jönnek felém emberek, de nem ismertem meg őket. Éreztem, hogy nem jó a zoom…” – nevetett a friss házas Krausz Gábor.
És akkor jöjjön a beígért videó!
