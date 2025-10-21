SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Igazi legenda ment el, elhunyt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

A temetés részleteiről a gyászoló család később ad tájékoztatást. Dráfi Mátyás halála óriási veszteség.
Október 20-án hosszan tartó betegség után, életének 83. évében elhunyt Dráfi Mátyás Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja, a szlovákiai magyar színházművészet élő legendája.

Gyászba borultak a szívek Dráfi Mátyás halála miatt
A temetés részleteiről a gyászoló család később ad tájékoztatást.

Dráfi Mátyás élete

Dráfi Mátyás Galántán született 1942. november 17-én. Édesanyja második házassága révén nevelőapja az a Lőrincz János lett, aki Pozsonyban megalakította a háború utáni első magyar színjátszó társulatot, a Déryné Színkört, ezzel pedig meg is pecsételte mostohafia sorsát.

1959-ben, érettségi után a fiatal tehetséget még Fellegi István, a Matesz alapító igazgatója szerződtette Komáromba. 1965-ben színészdiplomát szerzett a pozsonyi főiskolán, majd visszatért a színházához, melynek – néhány rövid időszaktól eltekintve – nyugdíjba vonulásáig tagja maradt. Két évad erejéig színházigazgatóként is kipróbálhatta magát: 1969-től 1971-ig, a Thália Színpad megalakulásának idején vezette az intézményt. Tucatnyi szlovák és magyar filmben szerepelt: feltűnt az Ezeréves méhben, A szívrohamban, az Én népemben, a Tájképben, a Magyar passióban – vagy éppen a Milan Rastislav Štefánikról forgatott dokumentumfilmben - írja a Paraméter.

Dráfi Mátyás munkásságát számos szakmai és közéleti díjjal ismerték el: Érdemes művész (1985), Jászai Mari-díj (2001), Egressy-díj (2003), Nyitott Európáért Díj (1998), a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2006). A Határon Túli Magyar Színházak V. Fesztiválján megkapta a legjobb férfialakítás díját (1993), a Határon Túli Magyar Színházak X. Fesztiválján életműdíjjal jutalmazták (1998). Átvehette a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettjét (2002), a Szlovák Írószövetség Színházi Szekciójának Életműdíját (2005), a Pro Probitate – helytállásért díjat (2014), a Kulcsár Tibor-díjat (2015), a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (2017), az Ex Libris Díjat (2019), a Hit és hűség díjat (2019). 2022 januárjában a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki, 2023-ban pedig Kossuth-díjat kapott.

