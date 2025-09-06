Krausz Gábor esküvője: Itt vannak a sztáresküvő első fotói

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője, pontosabban az esküvői szertartás véget ért. A profi táncos és a sztárséf kimondták a boldogító igent aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket, ahogy a tanuk is megtették a rájuk rótt édes kötelességüket, vagyis ők is ellenjegyezték a sztárpár házasságát. Krausz Mikes Anna egy Demeter Ricsi esküvői ruhában mondta ki a boldogító igent. A nyolcméteres uszállyal készített csoda láttán Krausz Gábornak és természetesen a násznépnek is elakadt a szava. A szertartást nem nyújtották hosszúra, hiszen Anna és Gábor is úgy gondolta, hogy ezen az estén a bulié lesz a főszerep. Ugyanakkor megható pillanat volt, amikor a három koszorúslány között lépdelő Hannaróza átadta édesapjának és Annának a gyűrűket, miközben az apróságok rózsaszirmokat szórtak.

Mikes Anna gyönyörű mennyasszonyként lépett az anyakönyvvezető elé Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Krausz Gábor esküvőjén zengett a násznép

A szertartás záró mozzanata természetesen az első, hitvesi csók volt, amit a násznép ovációja fogadott. Ezt követőn pedig a friss házasok csavartak egyet a hagyományokon. Arra kérték a násznépet, hogy ne szerveződjenek hosszú sorokba a gratulációkhoz, inkább egyszerre, hangosan köszöntsék őket. Senkit sem kellett kétszer kérni, pillanatokkal később már a násznéptől volt hangos az esküvő helyszínéül szolgáló kúria és az azt körül ölelő dombok is. Mostanra készültek a portrék és a családi fotók is és az is kiderült, hogy a násznép hajadon lányai közül, ki lesz a következő, akinek bekötik a fejét, hiszen Krausz Mikes Anna megtette „kötelességét” és eldobta a gyönyörű, menyasszonyi csokrát.

Krausz Gábor esküvőjének legmeghittebb pillanata (Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors)

Kivilágos virradatig tart majd Grausz Gábor és Krausz Mikes Anna

A násznép ezután készülődni kezdett a vacsorához, ami természetesen olyan fogásokból állt, melyek megfeleltek Krausz Gábor sztárséf kifinomult ízlésének. Hogy a vacsora után kezdődő lakodalom miként zajlott, arról vasárnap, bővebb beszámolót adunk a Bors olvasóinak, de azt már most megelőlegezhetjük, hogy a násznép, kivilágos virradatig ropja majd éjfél urántól, amikor is láthatjuk majd Krausz Mikes Anna menyecskeruháját is. A násznép soraiban megjelent Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is.