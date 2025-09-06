Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Krausz Gábor esküvője: Itt vannak a sztáresküvő első fotói

esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 19:07 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 06. 19:10
Krausz Gábor esküvőMikes Anna Krausz Gábor esküvő
A profi táncos és a sztárséf immáron férj és felség. Krausz Gábor esküvője véget ért és mostantól Mikes Anna neve előtt ott szerepel a férje vezetékneve is. A gyönyörű menyasszony ruhája 8 méter hosszan kígyózott, miközben Anna a lágy hegedűszólamok ritmusára, lassan elsétált a násznép előtt és megállt Gábor oldalán az anyakönyveztető előtt. A szertartáson Hannaróza adta át a gyűrűket a párnak.
Buster
A szerző cikkei

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője, pontosabban az esküvői szertartás véget ért. A profi táncos és a sztárséf kimondták a boldogító igent aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket, ahogy a tanuk is megtették a rájuk rótt édes kötelességüket, vagyis ők is ellenjegyezték a sztárpár házasságát. Krausz Mikes Anna egy Demeter Ricsi esküvői ruhában mondta ki a boldogító igent. A nyolcméteres uszállyal készített csoda láttán Krausz Gábornak és természetesen a násznépnek is elakadt a szava. A szertartást nem nyújtották hosszúra, hiszen Anna és Gábor is úgy gondolta, hogy ezen az estén a bulié lesz a főszerep. Ugyanakkor megható pillanat volt, amikor a három koszorúslány között lépdelő Hannaróza átadta édesapjának és Annának a gyűrűket, miközben az apróságok rózsaszirmokat szórtak. 

Krausz Gábor esküvő, Mikes Anna
Mikes Anna gyönyörű mennyasszonyként lépett az anyakönyvvezető elé Fotó: MATE KRISZTIAN /  Bors

Krausz Gábor esküvőjén zengett a násznép

A szertartás záró mozzanata természetesen az első, hitvesi csók volt, amit a násznép ovációja fogadott. Ezt követőn pedig a friss házasok csavartak egyet a hagyományokon. Arra kérték a násznépet, hogy ne szerveződjenek hosszú sorokba a gratulációkhoz, inkább egyszerre, hangosan köszöntsék őket. Senkit sem kellett kétszer kérni, pillanatokkal később már a násznéptől volt hangos az esküvő helyszínéül szolgáló kúria és az azt körül ölelő dombok is. Mostanra készültek a portrék és a családi fotók is és az is kiderült, hogy a násznép hajadon lányai közül, ki lesz a következő, akinek bekötik a fejét, hiszen Krausz Mikes Anna megtette „kötelességét” és eldobta a gyönyörű, menyasszonyi csokrát. 

Krausz Gábor esküvő, Mikes Anna
Krausz Gábor esküvőjének legmeghittebb pillanata (Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors)

Kivilágos virradatig tart majd Grausz Gábor és Krausz Mikes Anna 

A násznép ezután készülődni kezdett a vacsorához, ami természetesen olyan fogásokból állt, melyek megfeleltek Krausz Gábor sztárséf kifinomult ízlésének. Hogy a vacsora után kezdődő lakodalom miként zajlott, arról vasárnap, bővebb beszámolót adunk a Bors olvasóinak, de azt már most megelőlegezhetjük, hogy a násznép, kivilágos virradatig ropja majd éjfél urántól, amikor is láthatjuk majd Krausz Mikes Anna menyecskeruháját is. A násznép soraiban megjelent Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is. 

Krausz Gábor esküvő, Mikes Anna
Krausz Gábor és Krausz Mikes Anna immáron házasok - Fotó: MATE KRISZTIAN /   Bors

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu