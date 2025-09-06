Krausz Gábor esküvője: Itt vannak a sztáresküvő első fotói

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője, pontosabban az esküvői szertartás véget ért. A profi táncos és a sztárséf kimondták a boldogító igent aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket, ahogy a tanuk is megtették a rájuk rótt édes kötelességüket, vagyis ők is ellenjegyezték a sztárpár házasságát. Krausz Mikes Anna egy Demeter Ricsi esküvői ruhában mondta ki a boldogító igent. A nyolcméteres uszállyal készített csoda láttán Krausz Gábornak és természetesen a násznépnek is elakadt a szava. A szertartást nem nyújtották hosszúra, hiszen Anna és Gábor is úgy gondolta, hogy ezen az estén a bulié lesz a főszerep. Ugyanakkor megható pillanat volt, amikor a három koszorúslány között lépdelő Hannaróza átadta édesapjának és Annának a gyűrűket, miközben az apróságok rózsaszirmokat szórtak.
A szertartás záró mozzanata természetesen az első, hitvesi csók volt, amit a násznép ovációja fogadott. Ezt követőn pedig a friss házasok csavartak egyet a hagyományokon. Arra kérték a násznépet, hogy ne szerveződjenek hosszú sorokba a gratulációkhoz, inkább egyszerre, hangosan köszöntsék őket. Senkit sem kellett kétszer kérni, pillanatokkal később már a násznéptől volt hangos az esküvő helyszínéül szolgáló kúria és az azt körül ölelő dombok is. Mostanra készültek a portrék és a családi fotók is és az is kiderült, hogy a násznép hajadon lányai közül, ki lesz a következő, akinek bekötik a fejét, hiszen Krausz Mikes Anna megtette „kötelességét” és eldobta a gyönyörű, menyasszonyi csokrát.
A násznép ezután készülődni kezdett a vacsorához, ami természetesen olyan fogásokból állt, melyek megfeleltek Krausz Gábor sztárséf kifinomult ízlésének. Hogy a vacsora után kezdődő lakodalom miként zajlott, arról vasárnap, bővebb beszámolót adunk a Bors olvasóinak, de azt már most megelőlegezhetjük, hogy a násznép, kivilágos virradatig ropja majd éjfél urántól, amikor is láthatjuk majd Krausz Mikes Anna menyecskeruháját is. A násznép soraiban megjelent Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.