"Arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egy üzeme" - hatalmas lángok csaptak fel Százhalombattán

Százhalombatta
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 22:28 / FRISSÍTÉS: 2025. október 20. 22:35
lángokbanmol üzem
Információk szerint lángokban áll a kőolajfinomító Százhalombattán.

A Bors egyik olvasója küldött képeket Százhalombattáról, ahol vörös az ég és hatalmas lángokkal ég a kőolajfinomító.

"Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól" - írta olvasónk.

Százhalombattán ég a Mol egyik üzeme - fotó: Bors

 

 

Legutóbb júliusban volt gond a Mol százhalombattai finomítójánál, akkor fekete füst szállt fel a létesítményből. Akkor azt mondták, meghibásodott egy technológiai berendezés, az okozta a fennakadást.

"A Dunai Finomítóban egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füsthatást érzékelhettek a környező településeken. A hiba kijavítása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása zavartalan. A helyreállítási munkák miatt további fokozott fáklyázás, illetve füsthatás várható a Finomítóban” – közölte akkor a Mol.

Mi az a fáklyázás? Erre a folyamatra akkor kerül sor, ha a különböző forrásokból érkező gázokat ellenőrzötten kell elégetni. Általában vészlefúvatáskor vagy üzemeltetési problémák esetében történik, illetve a fogadórendszeres ideiglenes igénycsökkentése esetén is ehhez a technikához folyamodik a Mol.

 

