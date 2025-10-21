Egy korábbi férj is visszatérhet a Házasság első látásra új évadába? Meglepetésesküvőre hívták a szereplőket

A Házasság első látásra 3. évadának első hete már lezajlott, így az eredeti hat páros már nemcsak az esküvőn, de a nászúton, és az összeköltözésen is túl van. Csakhogy most meglepetésszerűen egy újabb esküvőre invitálták őket, ahol a két korábbi szereplő is megjelent. A menyasszony násznépe elhűlve nézte a vőlegény oldalán ülő szedett-vetett társaságot, akik maguk sem tudhatták, kit várnak az oltárhoz. Ám egyszer csak feltűnt a Házasság első látásra 1. évadából Kabai Andris és Szandavári Gergő, ami alapján azonnal azt kezdték találgatni, hogy talán a vőlegény is ismert lehet. Mutatjuk, mit tudunk eddig.
A Házasság első látásra 2025-ös évada eddig többnyire sikeresnek tűnik, hiszen a hat párból háromnál szinte azonnal megvolt az összhang. És bár Miló Viki és Janicsek Attila, valamint Varga Sanya és Fűzfa Rita egyelőre nem a legjobb úton haladnak a kísérletben, de remélhetőleg ez még változik. Ezt a célt szolgálja a pár napos elvonulás is, ahol mindannyian részt vesznek, bár mint ma kiderült, a Házasság első látásra szakértői egy meglepetéssel is készültek. A 12 szereplő egyszercsak egy esküvőn találta magát, ahova nem sokkal később a menyasszony násznépe is megérkezett. Csakhogy a vőlegény oldalán a Házasság első látásra új szereplőin kívül csak két korábbi férj, Andris és Geri ült. A szereplők és a hölgy családja legnagyobb döbbenetére ráadásul a menyasszony sétált be előbb.
A szereplők sokat viccelődtek a titokzatos vőlegény kilétével, például a nevével és a korával, de az igazság az, hogy valójában nem tudták sem ők, sem a Házasság első látásra 2024-es évadának két visszatérője, hogy ki sétál majd az oltárhoz.
„Láttam a násznépből, hogy több ismerős arc is van közöttük, tévén keresztül, és egyből elkezdtem agyalni, hogy te jó ég akkor biztosan ismert lesz a férjem is. Nem szerettem volna ismert férjet, úgyhogy elfogott a pánik, és elkezdtem stresszelni, hogy vajon ki lesz az, sőt, arra is gondoltam, hogy mi van, ha a násznép közül áll fel valaki” – vallotta be ijedten a 31 éves Tóth Bettina, akit festőművészként Zavira néven is ismernek.
De, hogy végül ki lesz a férj, az csak a Házasság első látásra új évadának következő részéből derül majd ki.
