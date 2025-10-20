Hatalmasat bukott Majka vetélkedője az RTL-en

Október 17-én, pénteken is folytatódott a Házasság első látásra, ez a tévés reality már a korábbi évadokban is remek számokat hozott, ezúttal is kiválóan teljesített. Aznap este a teljes lakosságból az első részt 777 ezren követték, a másodikat pedig 749 ezren, Majka műsora utóbbi mellett jóformán eltűnt.

A Házasság első látásra csúnyán elverte a legós műsort és Majka vetélkedőjét

(Fotó: Nielsen)

Majka műsora nem sok ember érdekel

Majka vetélkedője az RTL-en óriásit bukott, 164 ezer követője volt a Nielsen mérése szerint. Mint a fenti képen is látható, már a LEGO Masters sem érdekelte túlzottan a tévézőket, utána azonban még tovább csökkent a közönségarány, óriásira nyílt az olló. A Tizenkét okos ember 21.27-kor kezdődött pénteken, egyáltalán nem tudott ellenfele lenni a Házasság első látásra című valóságshow-nak, amely továbbra is a TV2 erős fegyvere a hétköznap estékre.

Szárnyal a Megasztár, a Sztárban Sztár All Stars

A hétvégén folytatta a jó szériát a TV2, ugyanis teljes lakosságban szombaton a Megasztár volt a nyerő, 663 ezren követték, ezzel a tehetségkutató lett a nap legnézettebb hazai műsora (az X-Faktor 513 ezer nézőt érdekelt a Nielsen mérése szerint).

A Megasztárban a tizenkét kiválasztott még nem nyugodhatott meg teljesen, ugyanis még egy vetélytársat kaptak. A vigaszágas versenyzők közül négyen reménykedhettek: Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő. A nézők végül úgy döntöttek, hogy Szabó Kamilla, Tóth Gabi versenyzője juthat be 13. versenyzőként.

Megasztár: itt van Tóth Gabi csapata (Fotó: TV2)

A vasárnap estét is megnyerte a TV2, a Sztárban Sztár All Stars 770 ezer nézőt vonzott, szemben a Sztárbox-szal, amely 419 ezer tévézőt ültetett a képernyők elé.

A Sztárban Sztár All Stars versenyző közül először Vavra Bence, majd Dér Heni lélegezhetett fel, utána derül ki, hogy Nótár Mary, Veréb Tamás, Freddie, Horváth Tamás, Péterffy Lili és Szandi is folytathatja a show-t. Végül Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba várták, hogy melyikük esik ki a műsorból – Vastag Csaba búcsúzott a Sztárban Sztár All Starstól. Mészáros Árpád Zsolt elsírta magát, miután kiderült, hogy ő jutott tovább.