Végre elárulta Varga Viktor, mi van közte és a szexi rúdtáncos között

Voltak már hosszabb, felvállalt kapcsolatai a nomád életet élő énekesnek, de szereti hangoztatni, hogy ő a szívét nem adja örökbe, csak tartós bérletbe. Varga Viktor hat évig élt viharos szerelemben Cinthya Dictatorral, többször búcsút intettek egymásnak. Majd egy nagyobb szünet után Zsebrei Liliána volt a párja, akivel megnyerték a Párharc című TV2-es műsort. Tavalyi szakításuk óta azonban szinte semmit nem lehetett tudni a polihisztor előadó magánéletéről.

Varga Viktor jó példának tartja édesapja életvitelét (Fotó: Szabolcs László)

Varga Viktor múzsájának tartja a rúdtáncos Dominikát

Márciusban még összetört szívéről nyilatkozott az énekes, ami saját bevallása szerint olyan sok darabban van már, hogy csak remélni tudja, valaki majd még össze tudja rakni. Varga Viktor énekes korábban azt is kifejtette, hogy ő egy szabad madár, aki nem bírja a kalitkát.

Elég nehéz dolga van annak, aki velem akar komoly kapcsolatot. Képtelen vagyok a kompromisszumokra, mert kialakult egy életstílusom, ami nagyon intenzív és rengeteg utazással jár. Olyan, mint egy kalóz élete, aki folyton úton van, de időnként kiköt valahol, így viszont elég nehéz egy párkapcsolatot fenntartani

- fogalmazta meg szinglisége okát Varga Viktor.

De aztán a paradicsomi Bali szigetére már egy gyönyörű szőke hölggyel utazott, rengeteg fantasztikus kalandot éltek át együtt, sőt együtt túléltek egy életveszélyes helyzetet is. Posztjaiból úgy tűnt, hatalmas a harmónia köztük, de amikor haza értek, hirtelen elmaradtak a közös fotók. A rajongók azt hitték, hogy egy újabb tiszavirág életű kapcsolat volt, de pár hete újra egyre többet mutatkoznak együtt.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 versenyzőjét a műsor sajtótájékoztatóján kérdeztük a gyönyörű Dominikáról.