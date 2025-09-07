Koós Boglárka sokkoló tragédiája mellett új szerelem a láthatáron és Krausz Gábor esküvője - Íme a Heti TOP

Koós Boglárka búcsúlevele és öngyilkossági kísérlete alaposan megrázta az országot, de a hosszú ideje tartó találgatások és Krausz Gáborék esküvője mellett sem lehetett elmenni szó nélkül. Ezek voltak a legolvasottabb cikkek a héten!

Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete mindenkit letaglózott (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Ilyennek látta önmagát látta az öngyilkosságot megkísérlő Koós Boglárka

Az egész országot megrázta a hír, hogy a fiatal színésznő kedd reggel megpróbált véget vetni az életének. Koós Boglárka jelenleg is kómában van, az orvosok két napja küzdenek érte. A Budaörsi Latinovits Színház 27 éves művésze önmagát őrlődő típusként jellemezte egy korábbi interjúban, A történtekkel kapcsolatban rengeteg a találgatás.

Krausz Gábor és Mikes Anna 2023 nyarán ismerték meg egymást, amikor mindketten felkérést kaptak a Dancing with the Stars negyedik évadára. A páros nagyon hamar belopta magát a nézők szívébe, hiszen nem lehetett nem észrevenni, hogy izzott közöttük a levegő. Az évadot végül meg is nyerték, a közönség pedig azóta is odáig van értük, imádják a szerelmesek történetét. A sztárpár azóta jobban védi a magánéletét, a fontosabb pillanatokról azonban természetesen számot adnak követőiknek is. 2025 januárjában Gábor feltette a nagy kérdést Annának, szeptember 6-án pedig kimondták egymásnak a boldogító igent.

Krausz Gábor és Mikes Anna mostantól férj és feleség (Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors)

Krausz Gábor esküvője igazi sztárparádé volt

A profi táncos és a sztárséf immáron férj és felség. Krausz Gábor esküvője véget ért és mostantól Mikes Anna neve előtt ott szerepel a férje vezetékneve is. A gyönyörű menyasszony ruhája 8 méter hosszan kígyózott, miközben Anna a lágy hegedűszólamok ritmusára, lassan elsétált a násznép előtt és megállt Gábor oldalán az anyakönyvveztető előtt. A szertartáson Hannaróza adta át a gyűrűket a párnak. A násznép soraiban megjelent Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is.

Nemazalány szerelme romantikus fotóval bukott le

Újabb szerelmespár kavarta fel a magyar celebvilág állóvizét: Halastyák Fanni, vagyis Nemazalány nem más, mint Serleg Albert oldalán bukkant fel félreérthetetlen nexusban. Opitz Barbi botrányoktól sem mentes exéről van szó. Az eddigi találgatások helyett most már konkrét bizonyíték is van: Albert maga osztott meg egy közös, romantikus képet Fannival az Instagram-sztorijában, ami rövid idő alatt nagy port kavart a rajongók körében.