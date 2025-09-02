Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Most jött a hír, a TV2 minden műsorát érinti

TV2
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 19:10
médianézettségtévé
Sikerrel zárta a nyarat a TV2 és a TV2 Csoport: teljes napon és főműsoridőben is a TV2 volt a nézők első számú választása augusztusban, míg portfóliószinten szintén a TV2 Csoport csatornáit választotta a legtöbb néző mindkét kiemelt korcsoportban. A fő kereskedelmi korcsoportban már hat hónapja zsinórban vezet főműsoridőben a TV2 Csoport.
Bors
A szerző cikkei

A sikeres nyárzárásnak köszönhetően zsinórban hat hónapja magabiztosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2, mind csatorna, mind csoportszinten, mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is. Az év eddig eltelt nyolc hónapjából tehát hatot a TV2 nyert, éves átlagban pedig 8%-kal vezet a legfőbb versenytárs előtt főműsoridőben a 18-59 évesek korcsoportjában – közölte a TV2 Csoport.

TV2
Hat hónapja zsinórban piacvezető a TV2 és a TV2 Csoport főműsoridőben, a Szerencsekerék is kiváló nézettséggel ment (Fotó: TV2)

A közlemény szerint az alábbi saját gyártású műsorok kiemelkedő eredményekkel segítették elő a TV2 piacvezető pozíciójának megtartását augusztusban:

  • Hétköznap esténként folytatódott az ország egyik legnépszerűbb vetélkedője, a Szerencsekerék, amely augusztusban mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt.
  • Vasárnap esténként Palik László vezetésével a Legyen Ön is milliomos! legújabb epizódjai kerültek képernyőre, melyek szintén nagy népszerűségnek örvendtek a nézők körében, és ennek köszönhetően havi átlagban magabiztos fölénnyel nyerte az idősávját a konkurens RTL-lel szemben mindkét kiemelt korcsoportban.
  • A nyár utolsó napján kezdetüket vették a TV2 közönségkedvenc saját gyártású reality-jei, melyek ismételten Ázsia varázslatos tájaira repítették a nézőket. Az Ázsia Expressz és A Kísértés idén is ígéretes eredményekkel rajtoltak, és toronymagasan lettek idősávjuk legnézettebb műsorai. Az Ázsia Expressz ráadásul emellett mindkét kiemelt korcsoportban a hét legnézettebb műsora is lett. A Kísértés eredményesen keltette fel a fiatalabb korosztály érdeklődését, hiszen a 18-39 éves nők körében kiemelkedően magas, 16,5%-os nézői részesedéssel indított.
  • A csatorna infotainment műsorai szintén rendkívül sikeresek voltak az utolsó nyári hónapban. Továbbra is az ország legnézettebb reggeli infotainment magazinjai a Mokka és Mokkacino, melyek augusztusban és éves átlagban is mindkét kiemelt korcsoportban markáns különbséggel nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Mindemellett, a főműsoridős Tények és Tények Plusz szintén kimagasló eredménnyel zárták a hónapot, hiszen mindkét műsor idősávja legnézettebb műsora lett augusztusban és nyári átlagban is, mindkét kiemelt korcsoportban. Ezzel a teljesítménnyel pedig a nyári hírverseny győztesei a TV2 hírműsorai lettek.

A legnézettebb kábelportfólió a TV2-nél van

A csatornacsaládok versenyében továbbra is a TV2 Csoport foglalja el a piacvezető pozíciót a nézettségi versenyben mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt, akár az augusztusi, akár az éves átlagokat vizsgáljuk. A TV2 Csoport piacvezető pozíciójának megtartásában nagy szerepe volt a kábelportfóliónak is, mely augusztusban sikeresen kerekedett felül versenytársain, és a legnézettebb kábelportfólió lett teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban.

Kincsvadászok kereskedői
A Kincsvadászok a TV2 egyik sikerműsora volt (Fotó: TV2)

A Mozi+ augusztusban is a legnézettebb kábelcsatorna volt

A teljes napra vonatkozó augusztus havi csatornatoplista TOP6 csatornája közül négy – TV2, Mozi+, SuperTV2 és Prime – a TV2 Csoporthoz tartozott a fő kereskedelmi korcsoportban. A Kábelportfólió zászlóshajó csatornája, a Mozi+ augusztusban is megőrizte a legnézettebb kábelcsatorna címét a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A toplista 5. helyét elfoglaló SuperTV2-n július végétől kerültek adásba a méltán népszerű főzőműsor, a Hal a tortán legújabb évadának epizódjai. A műsor kimagasló eredményt ért el, hiszen a fő kereskedelmi korcsoportban elért 4,3%-os nézői részesedésének köszönhetően a megelőző 10 héthez képest közel két és félszeresére emelte a csatorna azonos idősávátlagát. Az évad legnézettebb epizódjai augusztus utolsó hetében kerültek képernyőre, amikor a Kincsvadászok sztárjai csillogtathatták meg gasztronómiai tudásukat egymásnak és a tévénézőknek is – ezen a héten átlagosan 6,4%-os közönségaránnyal futott a Hal a tortán a fő kereskedelmi korcsoportban.

Az elmúlt hat hónap eredményei önmagukért beszélnek – hónapról hónapra a TV2 (és a TV2 Csoport) bizonyult a legnézettebbnek, amiért óriási köszönet jár a nézőinknek.

De nem dőlünk hátra, bizakodva előre tekintünk: az őszi szezon elindult, a sikerműsorok visszatértek, és az első két nap győztes számai egyértelműen azt mutatják, hogy a formátumaink izgalmasak, érdekesek és százezreket ültetnek a képernyők elé. 

Ez számunkra nemcsak megerősítés, hanem lendület is ahhoz, hogy még magasabbra tegyük a mércét. Elképesztő kínálattal készülünk az őszi versenyre!" – nyilatkozta az eredmények kapcsán Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

 

