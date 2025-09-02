Most jött a hír, a TV2 minden műsorát érinti

A sikeres nyárzárásnak köszönhetően zsinórban hat hónapja magabiztosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2, mind csatorna, mind csoportszinten, mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is. Az év eddig eltelt nyolc hónapjából tehát hatot a TV2 nyert, éves átlagban pedig 8%-kal vezet a legfőbb versenytárs előtt főműsoridőben a 18-59 évesek korcsoportjában – közölte a TV2 Csoport.
A közlemény szerint az alábbi saját gyártású műsorok kiemelkedő eredményekkel segítették elő a TV2 piacvezető pozíciójának megtartását augusztusban:
A csatornacsaládok versenyében továbbra is a TV2 Csoport foglalja el a piacvezető pozíciót a nézettségi versenyben mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt, akár az augusztusi, akár az éves átlagokat vizsgáljuk. A TV2 Csoport piacvezető pozíciójának megtartásában nagy szerepe volt a kábelportfóliónak is, mely augusztusban sikeresen kerekedett felül versenytársain, és a legnézettebb kábelportfólió lett teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban.
A teljes napra vonatkozó augusztus havi csatornatoplista TOP6 csatornája közül négy – TV2, Mozi+, SuperTV2 és Prime – a TV2 Csoporthoz tartozott a fő kereskedelmi korcsoportban. A Kábelportfólió zászlóshajó csatornája, a Mozi+ augusztusban is megőrizte a legnézettebb kábelcsatorna címét a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A toplista 5. helyét elfoglaló SuperTV2-n július végétől kerültek adásba a méltán népszerű főzőműsor, a Hal a tortán legújabb évadának epizódjai. A műsor kimagasló eredményt ért el, hiszen a fő kereskedelmi korcsoportban elért 4,3%-os nézői részesedésének köszönhetően a megelőző 10 héthez képest közel két és félszeresére emelte a csatorna azonos idősávátlagát. Az évad legnézettebb epizódjai augusztus utolsó hetében kerültek képernyőre, amikor a Kincsvadászok sztárjai csillogtathatták meg gasztronómiai tudásukat egymásnak és a tévénézőknek is – ezen a héten átlagosan 6,4%-os közönségaránnyal futott a Hal a tortán a fő kereskedelmi korcsoportban.
„Az elmúlt hat hónap eredményei önmagukért beszélnek – hónapról hónapra a TV2 (és a TV2 Csoport) bizonyult a legnézettebbnek, amiért óriási köszönet jár a nézőinknek.
De nem dőlünk hátra, bizakodva előre tekintünk: az őszi szezon elindult, a sikerműsorok visszatértek, és az első két nap győztes számai egyértelműen azt mutatják, hogy a formátumaink izgalmasak, érdekesek és százezreket ültetnek a képernyők elé.
Ez számunkra nemcsak megerősítés, hanem lendület is ahhoz, hogy még magasabbra tegyük a mércét. Elképesztő kínálattal készülünk az őszi versenyre!" – nyilatkozta az eredmények kapcsán Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.
