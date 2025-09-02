Most jött a hír, a TV2 minden műsorát érinti

A sikeres nyárzárásnak köszönhetően zsinórban hat hónapja magabiztosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2, mind csatorna, mind csoportszinten, mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is. Az év eddig eltelt nyolc hónapjából tehát hatot a TV2 nyert, éves átlagban pedig 8%-kal vezet a legfőbb versenytárs előtt főműsoridőben a 18-59 évesek korcsoportjában – közölte a TV2 Csoport.

Hat hónapja zsinórban piacvezető a TV2 és a TV2 Csoport főműsoridőben, a Szerencsekerék is kiváló nézettséggel ment (Fotó: TV2)

A közlemény szerint az alábbi saját gyártású műsorok kiemelkedő eredményekkel segítették elő a TV2 piacvezető pozíciójának megtartását augusztusban:

Hétköznap esténként folytatódott az ország egyik legnépszerűbb vetélkedője, a Szerencsekerék , amely augusztusban mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt.

, amely augusztusban mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt. Vasárnap esténként Palik László vezetésével a Legyen Ön is milliomos! legújabb epizódjai kerültek képernyőre, melyek szintén nagy népszerűségnek örvendtek a nézők körében, és ennek köszönhetően havi átlagban magabiztos fölénnyel nyerte az idősávját a konkurens RTL-lel szemben mindkét kiemelt korcsoportban.

legújabb epizódjai kerültek képernyőre, melyek szintén nagy népszerűségnek örvendtek a nézők körében, és ennek köszönhetően havi átlagban magabiztos fölénnyel nyerte az idősávját a konkurens RTL-lel szemben mindkét kiemelt korcsoportban. A nyár utolsó napján kezdetüket vették a TV2 közönségkedvenc saját gyártású reality-jei, melyek ismételten Ázsia varázslatos tájaira repítették a nézőket. Az Ázsia Expressz és A Kísértés idén is ígéretes eredményekkel rajtoltak, és toronymagasan lettek idősávjuk legnézettebb műsorai. Az Ázsia Expressz ráadásul emellett mindkét kiemelt korcsoportban a hét legnézettebb műsora is lett. A Kísértés eredményesen keltette fel a fiatalabb korosztály érdeklődését, hiszen a 18-39 éves nők körében kiemelkedően magas, 16,5%-os nézői részesedéssel indított.

és idén is ígéretes eredményekkel rajtoltak, és toronymagasan lettek idősávjuk legnézettebb műsorai. Az ráadásul emellett mindkét kiemelt korcsoportban a hét legnézettebb műsora is lett. eredményesen keltette fel a fiatalabb korosztály érdeklődését, hiszen a 18-39 éves nők körében kiemelkedően magas, 16,5%-os nézői részesedéssel indított. A csatorna infotainment műsorai szintén rendkívül sikeresek voltak az utolsó nyári hónapban. Továbbra is az ország legnézettebb reggeli infotainment magazinjai a Mokka és Mokkacino, melyek augusztusban és éves átlagban is mindkét kiemelt korcsoportban markáns különbséggel nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Mindemellett, a főműsoridős Tények és Tények Plusz szintén kimagasló eredménnyel zárták a hónapot, hiszen mindkét műsor idősávja legnézettebb műsora lett augusztusban és nyári átlagban is, mindkét kiemelt korcsoportban. Ezzel a teljesítménnyel pedig a nyári hírverseny győztesei a TV2 hírműsorai lettek.

A legnézettebb kábelportfólió a TV2-nél van

A csatornacsaládok versenyében továbbra is a TV2 Csoport foglalja el a piacvezető pozíciót a nézettségi versenyben mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt, akár az augusztusi, akár az éves átlagokat vizsgáljuk. A TV2 Csoport piacvezető pozíciójának megtartásában nagy szerepe volt a kábelportfóliónak is, mely augusztusban sikeresen kerekedett felül versenytársain, és a legnézettebb kábelportfólió lett teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban.