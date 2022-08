Életet mentett Kautzky Armand

Élményekkel teli nyár áll Kautzky Armand mögött, hiszen a Jászai Mari-díjas színművész színészi teendői mellett műsort is vezet, és nemrég tért vissza nyaralásából is. A fiával töltött párizsi napok feltöltődése után egy kis levezetésre utazott a balatoni nyaralójába, ahová legújabb házi kedvence, egy kölyök kutyus is elkísérte.

– Van egy új kutyánk, egy tíz hónapos golden retriver, aki féktelen kamasz.

Bár tud úszni, kijönni a medencéből már nem, eddig kétszer kellett kimentenem

– mesélte el hősies tettét a Nyár 22 adásában Kautzky Armand, és hozzá tette, hogy most még van egy kicsi ideje előre pihenni az őszi, munkával teli időszakra, ezért tölti a szabad perceit a medence közelében.

Armand imádja a Balatont, de csak messziről. Úszni a medencéjében szeret Fotó: Máté Krisztián

A színművésznek egyébként karakteres hangja révén rengeteg szinkronmunkája van, erről egy kedves történetet is elmesélt.

– Valójában a hangom mindig megelőzte a hírnevem. Már lassan 30 éves pályafutásomban ugyanis a hangomat előbb ismerte a közönség, mint a színészetem, az arcom, vagy a nevem. Gyakran előfordul még most is, hogy egy benzinkúton az eladók megkérnek, hogy mondjam el a híres mondatot: A nevem Bond, James Bond. Én ezt szívesen teszem, mert látom, hogy mennyire örülnek neki – zárta le végül a beszélgetést Kautzky Armand, akiről egyébként nemrégiben derült ki, hogy 22 év után külön utakon folytatják feleségével.