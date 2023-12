Hányattatott gyerekkoráról vallott Kautzky Armand: „Másokkal kellett osztozkodnunk a szobákon, a fürdőn”

Kautzky Armand hazánk egyik legismertebb színésze, szinkronszínésze. Többek között ő szólaltatja meg Tom Cruise-t, Pierce Brosnant is. Mélyen zengő hangját mindenki ismeri, de magánéletébe csak kevesen pillanthatnak be. A jövőre 60. születésnapját ünneplő Jászai Mari-díjas színész most kivételt tett, s gyerekkoráról beszélt, ami nem volt épp tündérmesébe illő.

Gyerekkoráról vallott az ismert szinkorszínész, Kautzky Armand (Fotó: MTVA)

„Jól döntöttek, hogy vállaltak"

„A szüleim nagyon vártak és szerettek – édesanyám Júlia szerepéről mondott le, hogy megszülethessek –, de kifejezetten kellemetlen körülmények közé érkeztem” – mesélte a kezdetekről Kautzky Armand az M5 Családfamesék című műsorában.

Hányattatott gyerekkorom volt. Eleinte egy egri színészlakásban laktunk, ahol másokkal kellett osztozkodnunk a szobákon, a fürdőn.

„Később a nagymamámhoz kerültem, ezért egy darabig csak hétvégente láttam a szüleimet. Szerencsére idővel egy színházi szerződés útján ismét egyesülhetett a család. Jól döntöttek, hogy vállaltak, mert többször nem maradt terhes édesanyám, és akkor most nem lenne közös vérvonaluk” – osztotta meg első emlékeit az elismert színész, akinek nemrég fordulóponthoz érkezett az élete. Elvált feleségétől, s gyermekei is kezdenek a saját lábukra állni.

A ritka vezetéknév jelentése

A műsor tematikája szerint felkutatták Kautzky családfáját, aki meglepő ténnyel szembesült őseivel kapcsolatban. Bár azzal korábban is tisztában volt, hogy nagyapja, idősebb Kautzky József válogatott labdarúgó volt, meglepetten vette tudomásul, hogy felmenői között található egy pesti hídpénzszedő – aki a Széchenyi István által megálmodott Lánchídon teljesített szolgálatot – és egy uradalmi kertész is. Ritka vezetéknevével kapcsolatban a műsorban elmondta:

„Mindig is úgy sejtettem, hogy a vezetéknevem lengyel vagy cseh gyökerű, de a rokonok úgy emlékeztek, nem volt idegenajkú a családban. A műsor szakemberei kiderítették, hogy a Kautzky név gyaníthatóan szláv eredetű” – mondta a színművész, akinek feltehetően a cseh kakas szóból származik a családneve.