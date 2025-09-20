Harsányi Levente a DPK rendezvényéről: "Egy jó házibulihoz tudnám hasonlítani!"

Ahogy Harsányi Levente fogalmazott a Patrióta élő közvetítésén a Digitális Polgári Körök Papp László Sportarénában rendezett eseményén, a találkozó szerinte jelenleg nyolcas szinten áll, de a nagyszínpad 4 órakor kezdődő programjaival a hangulat várhatóan tízesre emelkedik. A műsorvezető tapasztalatát és egyfajta humort is belevitt a beszélgetésbe, jelezve, hogy a rendezvény folyamatosan épül, és még rengeteg izgalom várja a közönséget.
A Digitális Polgári Körök hangulatáról beszélve Harsányi kiemelte, hogy az expo-jellegű programok különösen emberiek: a látogatók átélik, megkóstolják, és betekintést nyernek a helyi nevezetességekbe. A rendezvény egyedisége abban rejlik, hogy nincs merev szabályrendszer vagy kötött program, hanem az emberek szabadon fedezhetik fel a helyszínt, mintha egy házibuliban lennének: jó arcokkal, jó hangulattal, ahol mindenki felszabadultan érezheti magát.
Nincsenek szabályok, kötöttségek a rendezvényen, egy házibulihoz tudnám hasonlítani, ahol jönnek jó arcok, jó csajok, előkerülnek az italok és azt érzed, hogy ez itt most jó
– árulta el Harsányi Levente műsorvezető, aki kitért arra is, mennyire nehéz a rendezvény koncepcióját átültetni más országok vagy kontinensek sajátosságaihoz. Szerinte az emberekben most egyfajta nyitottság van minden tekintetben, szinte élményként élik meg az életet, és ebben a rendezvény tökéletesen megfelel az elvárásoknak. A közönség jól érzi magát, és minden program hozzájárul a felszabadult, jó hangulathoz.
A nagyszínpad 4 órától kezdődő programjai között Orbán Viktor is beszédet mond majd, amire sok hazai sztár is kíváncsi: Nagy Feró, Kucsera Gábor és Pataky Attila például már megérkeztek a helyszínre, hogy élvezzek a mai esemény minden momentumát. A szervezők tudatosan alakították úgy az eseményt, hogy minden generáció számára élményt nyújtson, miközben az autentikus helyi ízek, italok és kulturális bemutatók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az Aréna megteljen élettel és energiával.
Varga Ádám a Patrióta riportere mindeközben sorra faggatja a résztvevőket arról, hogy érzik magukat a rendezvényen. Az izgalom percről percre nagyobb, mivel közeleg a 16:00 óra és a nagyszínpados programok ideje. A közönség egy része pedig már most, az érkezés pillanatában úgy érzi, mintha egy hatalmas, jókedvű házibuliban lenne, ahol mindenki felszabadultan szórakozik, miközben a magyar könnyűzenei legendák remekül megférnek a politikusok és sportolók mellett.
