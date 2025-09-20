Harsányi Levente a DPK rendezvényéről: "Egy jó házibulihoz tudnám hasonlítani!"

Ahogy Harsányi Levente fogalmazott a Patrióta élő közvetítésén a Digitális Polgári Körök Papp László Sportarénában rendezett eseményén, a találkozó szerinte jelenleg nyolcas szinten áll, de a nagyszínpad 4 órakor kezdődő programjaival a hangulat várhatóan tízesre emelkedik. A műsorvezető tapasztalatát és egyfajta humort is belevitt a beszélgetésbe, jelezve, hogy a rendezvény folyamatosan épül, és még rengeteg izgalom várja a közönséget.

Harsányi Levente is kilátogatott a Digitális Polgári Körök rendezvényére (Fotó:Bors)

Harsányi Levente a Digitális Polgári Körök gyűlését egy jó hangulatú házibulihoz hasonlította

A Digitális Polgári Körök hangulatáról beszélve Harsányi kiemelte, hogy az expo-jellegű programok különösen emberiek: a látogatók átélik, megkóstolják, és betekintést nyernek a helyi nevezetességekbe. A rendezvény egyedisége abban rejlik, hogy nincs merev szabályrendszer vagy kötött program, hanem az emberek szabadon fedezhetik fel a helyszínt, mintha egy házibuliban lennének: jó arcokkal, jó hangulattal, ahol mindenki felszabadultan érezheti magát.

Nincsenek szabályok, kötöttségek a rendezvényen, egy házibulihoz tudnám hasonlítani, ahol jönnek jó arcok, jó csajok, előkerülnek az italok és azt érzed, hogy ez itt most jó

– árulta el Harsányi Levente műsorvezető, aki kitért arra is, mennyire nehéz a rendezvény koncepcióját átültetni más országok vagy kontinensek sajátosságaihoz. Szerinte az emberekben most egyfajta nyitottság van minden tekintetben, szinte élményként élik meg az életet, és ebben a rendezvény tökéletesen megfelel az elvárásoknak. A közönség jól érzi magát, és minden program hozzájárul a felszabadult, jó hangulathoz.

Harsányi Levente szerint minden korosztály talál magának programot a mai nap (Fotó: Markovics Gábor)

Hamarosan kezdődnek a nagyszínpad programjai

A nagyszínpad 4 órától kezdődő programjai között Orbán Viktor is beszédet mond majd, amire sok hazai sztár is kíváncsi: Nagy Feró, Kucsera Gábor és Pataky Attila például már megérkeztek a helyszínre, hogy élvezzek a mai esemény minden momentumát. A szervezők tudatosan alakították úgy az eseményt, hogy minden generáció számára élményt nyújtson, miközben az autentikus helyi ízek, italok és kulturális bemutatók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az Aréna megteljen élettel és energiával.