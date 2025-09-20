Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: Demjén Ferenc megérkezett, a legenda színpadra áll

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 16:16 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 16:20
Digitális Polgári KörDemjén Ferenc
Nagy nap a mai! Demjén Ferenc szerencsére sokkal jobban érzi magát balesete óta.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán tudatta a Digitális Polgári Körök találkozója kapcsán, hogy a legnagyobb legenda lép először színpadra. Az egész ország aggódott, amikor kiderült, hogy a legendás zenész súlyos combtörést szenvedett. Demjén Ferencről azóta szerencsére csak jó hírek érkeztek, erről most mindenki meg is bizonyosodhatott.

Demjén Ferenc már jól van
Demjén Ferenc szerencsére már jól van / Fotó:  Mediaworks Archívum

Szabadság vándorai

- írta a fotóhoz a miniszterelnök.

Demjén Ferenc gyógyulása

Múlt heti videós üzenetében az énekes elmondta, hogy már hazamehetett a kórházból, de leginkább akkor lesz otthon, amikor találkozhat a közönségével, „ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik”. Ennek most jött el az ideje, színpadra lép ugyanis Papp László Sportarénában tartott Digitális Polgári Körök első országos találkozóján a következő percekben.

A helyszínen már rengetegen vannak:


Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

