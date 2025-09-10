Demjén Ferenc először szólalt meg a balesete óta: videóban tette meg a nagy bejelentést

Demjén Ferenc augusztus közepén szenvedett súlyos balesetet otthonában, aminek következtében felső combtöréssel szállították kórházba. Az ikonikus énekest meg is műtötték, ami után az egész ország lélegzetvisszafojtva várta a fejleményeket. Szerencsére a rehabilitációja jól halad, amiről időről időre a menedzsment tájékoztatta az aggódó rajongókat. Most pedig végre maga a legenda is megszólalt, videóban tett nagy bejelentést a visszatérésével kapcsolatban.

Demjén Ferenc Aréna koncertjén már biztosan újra színpadra áll, de ha az egészsége engedi, szeretne még azelőtt visszatérni (Fotó: Móricz István / Bors)

Bár Demjén Ferenc balesete és sérülése igen komoly volt, a legendás dalszerző szerencsére már sokkal jobban van, és végre otthonában pihenhet, ahol csak a felépülésre koncentrál. És bár úgy tűnik, a legközelebbi Demjén Ferenc koncertre még várni kell, de a legendás dalszerző igyekszik minél hamarabb visszatérni.

Kedves Barátaim sok szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket itthon! Rövid kórházi kezelésem után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, amikor veletek találkozom legközelebb, ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik

– kezdte Demjén Ferenc Facebook-oldalán.

„Nagyon köszönöm a sok aggódást, üzenetet, amit eddig tőletek kaptam, remélem, hogy vissza fogom tudni adni nektek a hiányzó koncerteket is, valamint az év végi kihagyhatatlan Aréna koncertet, ami most már, idén 28. alkalommal lesz. Remélem, mindenki ott lesz, remélem senkit sem ér semmiféle házi baleset, és remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat” – tette még hozzá hálásan.

Demjén Ferenc állapota miatt rengeteg kollégája aggódott

A sérülése után a rajongók mellett számos pályatárs is üzent az elismert zenésznek, többek között Pataky Attila, Zalatnay Sarolta, Leslie Mandoki és Nagy Feró is. Emellett javában folynak a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 forgatásai is, ahová a Kossuth-díjas előadót is hatalmas szeretettel várták, de sajnos a baleset ezt is meghiúsította. Persze a film szereplői így sem nem feledkeztek meg a címadó dal szerzőjéről, mindannyian elküldték neki jókívánságaikat, és biztosították róla, alig várják, hogy a felépülése után találkozzanak. Demjén Ferenc bejelentése alapján pedig erre talán hamarosan sor is kerülhet.