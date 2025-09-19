Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Dopeman vallomása: "Azért jók ezek a polgári körök, mert itt minden magyarnak helye van"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 20:30
Papp László Sport ArénaDopeman
A híres rapper is ott lesz a Digitális Polgári Körök találkozóján a Papp László Sportarénában. Dopeman elárulta, miért tartja fontosnak a részvételt.
Bors
A szerző cikkei

Dopeman, azaz Pityinger László a magyar rap szcéna ismert alakja, holnap a Digitális Polgári Körök országos rendezvényén vesz részt, és már most világosan jelezte, miért tartja fontosnak a részvételt. Szerinte a politikai diskurzus nem a gyűlölködésről szól, hanem a párbeszédről és az értelmezhető vitákról, amelyek előrevihetik a társadalmat, miközben felhívta a figyelmet a virtuális erőszakhullámokra, amely ellen szerinte igenis fel kell szólalni.

20230216_dopeman _2456_MK_MP
Dopeman Digitális Polgári Körök tagként ellátogat a rendezvényre (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman fontosnak tartja a személyes eszmecserét

Dopeman külön hangsúlyozta, hogy a Digitális Polgári Körök azért értékesek, mert minden magyarnak teret adnak: 

Azért jók ezek a polgári körök, mert itt minden magyarnak helye van, akár kritikus gondolkodású, akár kormánypárti, akár ellenzéki, de bizonyos alapvetési jogok megegyeznek, hogy párbeszéd szükséges az emberek között

 – árulta el Dopeman.
A rapper szerint az árokásás helyett az érdemi viták, a közös gondolkodás és a konstruktív hozzászólások vezethetnek valódi előrelépéshez: „Értelmezhető vita alapján lehet előrelépni, nem pedig árokásással” –szögezte le.

Dopeman
Dopeman fontosnak tartja az elesettek segítését (Fotó:  Fotó: YouTube)

Kiáll az elnyomottak mellett

A holnapi eseményen Dopeman nem csupán politikai állásfoglalásáról beszél majd, hanem személyes értékeiről is. „Számomra fontos az elesettek helyzete, fontos azoknak a segítése, akik nem uraik a saját életüknek, de vannak meglátásaim az oktatással, egészségüggyel, droghelyzettel kapcsolatban, amik szerintem újítóak és forradalmiak” – árulta el.

Kiemelte, hogy a társadalmi felzárkóztatás, így például a roma közösségek támogatása is kiemelten fontos számára, hiszen mindenki egyenlő eséllyel kell, hogy részt vehessen a közéletben.

Érdekli a világ sorsának az alakulása

Végül Dopeman személyes motivációjáról is beszélt: „Engem érdekel a közélet és a világ sorsa, ezért látogatok ki a rendezvényre”– összegzett. A Digitális Polgári Körök rendezvénye egyszerre kínál lehetőséget a politikai eszmecserére és a társadalmi problémák feltárására, Dopeman pedig biztosítja, hogy a rendezvény egyik hangjaként felszólaljon a tömeg nevében.

 

