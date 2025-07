„Rafinált módon nyomja a sz*rkavarást” – Dopeman szerint Majka gyáva, a lázadása pedig kamu! Ízekre szedte a Campus fesztiválos balhét

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a debreceni Campus Fesztivál 2025 zárónapján, július 19-én Majka koncertjén többször is szidalmazták a kormánypártot, amire a rapper még rátett egy lapáttal. A dal végén a miniszterelnököt megszemélyesítő előadó egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b*zdmeg!” – felkiáltással tisztelgett hallgatóságának, majd a koncert egyik közreműködője egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a rappert, aki az eset után összeesett. Azóta már reagált a Campus Fesztivál Majka fellépésére, de az előadó saját rajongói is kiakadtak a történtek miatt. A koncert ellen tiltakozók sorát erősíti Dopeman, aki lapunknak fejtette ki véleményét a történekről.

Majka Campus Fesztiválos performansza nem nyerte el Dopeman tetszését (Fotó: Bors)

Szerinte Majka egy napraforgó

Majka közéleti kérdésekben vállalt álláspontja egyáltalán nem szimpatikus nekem(...). Szerintem a művészetben a különféle erős kinyilatkoztatások benne vannak, úgyhogy nem fogom azt mondani, hogy állítsák bíróság elé emiatt. Viszont hozzá kell tegyem, hogy ő rafinált módon nyomja a kormánykritikát és a sz*rkavarást

– kezdte a Borsnak a TV2 Farm VIP műsorát is megjárt rapper.

„Ő egy gyáva alak”

A Majka szerepvállalása az ellenzéki oldalon úgy van beállítva, mintha egy nagyon tökös dolog lenne, de ennek semmi köze ehhez. Hanem ő ráült arra hullámra, amin például Azahriah is utazik, hogy népszerűséget akar szerezni a politikán keresztül. Mindemellett az volt a szándéka, hogy az emberek lássák bele a magyar kormányfőt ebbe a kitalált bindzsiztáni miniszterelnökbe, de ezt bármikor ki tudja magyarázni, hogy nincs összefüggés a kettő között. Úgyhogy szerintem ő egy gyáva alak, és egyáltalán nem egy kőkemény rendszerkritikus, hanem egy napraforgó, aki megélhetésből lett ellenzéki. Ha pedig most sokan csalódtak benne, akkor azoknak azt ajánlanám, hogy nézzék meg anno mit tett velem vagy a TV2-vel

– folytatta.

A 2000-es évek elején Majka Dopeman zenésztársa volt, a sikeres közös munka után azonban megromlott a kapcsolatuk, viszályuk pedig addig fajult, hogy nyilvánosság előtt össze is verekedtek. Bár fizikai erőszak évek óta nem történt köztük, harcuk azóta is tart.