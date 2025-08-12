Dopeman megviccelte az egész országot: óriási bejelentést tett az esküvőjéről

Dopeman, azaz Pityinger László ismét megmutatta, hogy a humorérzéke valóban a legerősebb fegyvere a muzikalitása mellett. Egyetlen Facebook-státuszból — “házasok vagyunk” — országos sztori kerekedett: egy fotóval viccelődött, amin Orbán Viktor mellett látható, aki, mintha papként igyekezne hozzáadni a rappert párjához, Viktóriához. A tréfának indult bejegyzés látványosan működött — percek alatt özönlöttek a gratulációk, reggelre pedig a fél magyar sajtó címlapján ünnepelte a „nászút már be van fizetve” tényt. A Bors azonban utánajárt a turpisságnak és lerántotta a leplet a poénról.
A kép mögött azonban több van, mint puszta bohóság. Viktóriával — a vörös hajú dögös szerelmével — már korábban is láthattuk együtt: feltűnt egy videoklipben és egy YouTube podcast adásban is Dopemannel, melyet közösen vezettek. Ez egyértelművé teszi, hogy kapcsolatuk nem annyira új keletű: stabil párosként jelennek meg a nyilvánosság előtt, szóval egyáltalán nem lenne meglepő, ha valóban egybekelnének a jövőben.
A Facebook-bejegyzést Dopeman tréfásan így kommentálta a lapunknak: „Úgy kezelem, mintha a feleségem lenne, nincs különösebb jelentősége, de most úgy felbuzdultam, hogy lehet tényleg csinálok egy nagy esküvőt” —mondta Dopeman a Borsnak, majd hozzátette: „A nászút már be van fizetve”. A poén lezser, mégis annyira jól prezentált, hogy az egész ország elhitte — ez a művészi csíny igazán stílusosra sikeredett.
Az ötlet pedig teljesen spontán született:
Tegnap ültünk a teraszon, Viktóriával egyébként mindig szórakoztatjuk egymást, nagyon sokat tudunk együtt kacarászni, eközben látom Facebookon, hogy be lehet állítani, miszerint kapcsolatban vagyunk. Nézem a képemet, mondom ez tök viccesen nézne ki Viktória fotója mellett. De mondom, a "kapcsolatban" az snassz, legyünk egyből inkább házasok
— árulta el Dopeman a részleteket.
És itt érdemes megemlíteni egy friss, hasonlóan „meglepetésnek szánt” sztorit: Azahriah pár nappal korábbi visszavonulását, ami szintén tréfa volt — ám jóval gyengébb formában. Míg Dopeman poénja organikusan, a saját életéből, kapcsolati dinamikájából és egy ikonikus fotóból nőtte ki magát országos hírré, addig Azahriah villámgyors visszavonulás-bejelentése inkább kampányízű, kevésbé szívből jövő húzásként csapódott le a közönségben. Dopeman története ezzel szemben emberközeli, szerethető, és úgy vonja be a nézőt, hogy az ne érezze átverve magát — ezért működik jobban, és ezért lett belőle valódi bulvárszenzáció.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.