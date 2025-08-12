Dopeman megviccelte az egész országot: óriási bejelentést tett az esküvőjéről

Dopeman, azaz Pityinger László ismét megmutatta, hogy a humorérzéke valóban a legerősebb fegyvere a muzikalitása mellett. Egyetlen Facebook-státuszból — “házasok vagyunk” — országos sztori kerekedett: egy fotóval viccelődött, amin Orbán Viktor mellett látható, aki, mintha papként igyekezne hozzáadni a rappert párjához, Viktóriához. A tréfának indult bejegyzés látványosan működött — percek alatt özönlöttek a gratulációk, reggelre pedig a fél magyar sajtó címlapján ünnepelte a „nászút már be van fizetve” tényt. A Bors azonban utánajárt a turpisságnak és lerántotta a leplet a poénról.

Dopeman házassága futótűzként terjedt az interneten (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman valójában nem házasodott meg?

A kép mögött azonban több van, mint puszta bohóság. Viktóriával — a vörös hajú dögös szerelmével — már korábban is láthattuk együtt: feltűnt egy videoklipben és egy YouTube podcast adásban is Dopemannel, melyet közösen vezettek. Ez egyértelművé teszi, hogy kapcsolatuk nem annyira új keletű: stabil párosként jelennek meg a nyilvánosság előtt, szóval egyáltalán nem lenne meglepő, ha valóban egybekelnének a jövőben.

A Facebook-bejegyzést Dopeman tréfásan így kommentálta a lapunknak: „Úgy kezelem, mintha a feleségem lenne, nincs különösebb jelentősége, de most úgy felbuzdultam, hogy lehet tényleg csinálok egy nagy esküvőt” —mondta Dopeman a Borsnak, majd hozzátette: „A nászút már be van fizetve”. A poén lezser, mégis annyira jól prezentált, hogy az egész ország elhitte — ez a művészi csíny igazán stílusosra sikeredett.

Rengeteget nevetnek együtt

Az ötlet pedig teljesen spontán született:

Tegnap ültünk a teraszon, Viktóriával egyébként mindig szórakoztatjuk egymást, nagyon sokat tudunk együtt kacarászni, eközben látom Facebookon, hogy be lehet állítani, miszerint kapcsolatban vagyunk. Nézem a képemet, mondom ez tök viccesen nézne ki Viktória fotója mellett. De mondom, a "kapcsolatban" az snassz, legyünk egyből inkább házasok

— árulta el Dopeman a részleteket.

Azahriah "tréfája" kevésbé sikerült jól

És itt érdemes megemlíteni egy friss, hasonlóan „meglepetésnek szánt” sztorit: Azahriah pár nappal korábbi visszavonulását, ami szintén tréfa volt — ám jóval gyengébb formában. Míg Dopeman poénja organikusan, a saját életéből, kapcsolati dinamikájából és egy ikonikus fotóból nőtte ki magát országos hírré, addig Azahriah villámgyors visszavonulás-bejelentése inkább kampányízű, kevésbé szívből jövő húzásként csapódott le a közönségben. Dopeman története ezzel szemben emberközeli, szerethető, és úgy vonja be a nézőt, hogy az ne érezze átverve magát — ezért működik jobban, és ezért lett belőle valódi bulvárszenzáció.