Nem fogod elhinni: ezt ette Mikes Anna és Krausz Gábor az esküvőn

A Bors exkluzívan elsőként számolt be arról, hogy az ország egyik kedvenc szerelmespárja, Krausz Gábor és Mikes Anna szeptember 6-án hivatalosan is összekötötték az életüket. A profi táncos és a sztárséf egy Tokaj melletti borbirtokon mondták ki a boldogító igent az esküvőn a mintegy 140 főt számláló vendégsereg előtt.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője / Fotó: Máté Krisztián / Bors



Az év egyik legimpozánsabb eseménye volt Krausz Gábor esküvője

Mivel Krausz Gábornak a konyha a második otthona, nyilván kiemelt figyelmet fordított az esküvőn feltálalt ételekre, például az esküvői tortára.

Gáborék végül egy kisebb, hagyományos torta és különálló sütemények mellett döntöttek. Az volt a legfontosabb számukra, hogy citrusos beütése legyen, és hogy legyen megbolondítva egy kis olasz likőrrel, limoncellóval. Mikes Anna mindemellett ragaszkodott a sárga színvilághoz, a vendégek pedig a csodájára jártak a fantasztikus desszerteknek.

Balatoni különleges kolbász az esküvőn

Ám ez még nem minden, ugyanis még egy különlegesség is helyett kapott Mikes Anna és Krausz Gábor esküvői asztalán. Arra azért számítani lehetett, hogy a sztárséf Krausz Gábor és a közkedvelt táncos Mikes Anna esküvőjén ínycsiklandó falatokat fogyaszthat a vendégsereg. Krausz Gábor ismeri a balatoni ízeket, így a Balatoni Kolbászkirály is már jól ismeri a sztárséf. Így nem meglepő módon az esküvőre is kért a finomságokból.

– A cheddar sajtos sertéskolbászt választották - mondta el a Sonline érdeklődésére a Balatoni Kolbászkirály. Gábor jól ismeri a kolbászainkat, mert már több éve együttműködünk ezért rendelt tőlem kolbász az esküvőjükre Mikes Annával, mondta Ozsvárt Gábor, aki már számos elismerést bezsebelt ínycsiklandó termékeivel.

