Ázsia Expressz: Kamerák előtt omlottak össze a Bódi tesók, patakokban folyt a könnyük

Az Ázsia Expressz az a műsor, melyben nem ritkák a férfikönnyek sem. Már a korábbi évadokban is előfordult, hogy a hölgyek mellett, néhány pasi is összetört a fizikai és lelki terhek mérhetetlen súlya alatt. Az idei szériában most a Bódi tesókon van a sor, hogy így adják ki a bennük felgyülemlett feszültséget. Az Ázsia Expressz szerda esti adásában egy képtelennek tűnő, nehezítésként kapott feladat teszi be náluk a kaput és végül a két srác nem is tudja leplezni csalódottságát. A Bors Malajziában beszélgetett Megyerrel és Hunorral, akik nem kerteltek, kimondták mit is gondolnak arról, hogy a társaik folyamatosan hátráltatták őket a forgatás első napjaiban.

A Bódi tesók itt még nem sejtették, hogy ők lesznek az Ázsia Expressz játékosainak legfőbb kiszemeltjei (Fotó: TV2)

Könnyek az Ázsia Expressz forgatásán

„Talán erős párosnak gondolnak minket és tényleg nem is vagyunk gyengék. Hozzáteszem, nem hiszem, hogy az előző évadokban történt olyan, hogy egy páros annyi hátráltatást kapott már az elején, mint mi” – kezdtek bele mondandójukba a forgatás egy rövidke szünetében a Bódi tesók, akikből innentől pont úgy folyt a szó, mint a azok a bizonyos férfikönnyek az Ázsia Expressz szerdai adásában. De kezdjük az elején!

Amikor a dzsungelben ki kellett választanunk, hogy kik induljanak elsőként és kik utolsóként, mi felajánlottuk, hogy utoljára megyünk, ami úgy harminc, negyven perc hátrányt jelentett. Ezt sokan elfelejtették.

El is kezdődött nekünk a lejtmenet. Rendre minket választottak utoljára, ahol csak lehetett. Volt a teaöntögetős feladat, ahol szintén hátrányba tettek minket és a mai napig úgy érezzük, hogy az sem volt korrekt. Gyakorlatilag sorban elvették tőlünk annak a lehetőségét, hogy a saját sorsunkról, magunk döntsünk. Egyébként így is sikerült több párost is beérnünk, de végül negyediknek értünk be aznap, mert elkövettünk pár komolyabb hibát” – emlékezett vissza az Ázsia Expressz ikerpárja, akik nem titkolták, minden erejüket megfeszítve küzdettek a szerdán adásba kerülő eseményeket bemutató forgatás napján, hiszen tisztában voltak vele, hogy a tét óriási, mivel a párosok a joker-játék részvételi jogáért harcoltak, ami a hajsza elkerülésében sokat segíthet.