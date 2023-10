Veszélyes helyzetbe keveredtek az Ázsia Expressz sztárjai: "4-5 autónyi fegyveres rendőr fogott közre minket"

Le kellett állítani az Ázsia Expressz forgatását a versenyzők biztonsága érdekében! A kaland-reality idén rendhagyó módon nem a legnépesebb kontinensen, hanem Latin-Amerikában forgott, ez pedig új kihívás elé állította a készítőket, ugyanis Mexikónak és Guatemalának is vannak olyan szegletei, ahová nem érdemes betévedni. Éppen ezért a stábra és a játékosokra külön "testőrök" vigyáztak, azzal viszont nem számoltak, hogy közbe is kell avatkozniuk a forgatások alatt...

Veszélyes helyzetbe került Alekosz és barátnője, Varsányi Réka Fotó: TV2

Alekosz barátnője: "Rossz előérzetem volt"

A verseny Mexikóban zajlik, az országról pedig tudott, hogy nem a közbiztonságáról híres. Ezt többek között Alekosz és kedvese, Varsányi Réka is megtapasztalta, miközben az éjszaka közepén szállást kerestek.

Éppen szállást kerestünk, de ezúttal sem ment túl jól, úgyhogy az esélytelenek nyugalmával kopogtattunk be a házakba, hátha befogad minket valaki. Még viccelődtünk is Alekosszal, hogy ha így folytatjuk, az utcán fogunk aludni, de arra mi sem számítottunk, ami ezután következett

– kezdte a Borsnak Réka, akit Alekosszal és a többi párossal együtt egy biztonsági csapat kísért a műsor forgatása során, hogyha szükség van rá, közbe tudjanak avatkozni. Ördög Nóri azonban a szerda reggeli Mokkában elárulta, hogy ennek a stábnak nem csak "testőri" feladatokat kellett ellátnia, ugyanis az is a munkakörükbe tartozott, hogy a versenyzők megbízható szállásokon vészeljék át az éjszakákat. Ilyenkor a csapat körbejárta a helyszínt, ellenőrizték a szállásadókat, és ha ők rendben találtak mindent, akkor tudták a párosok álomra hajtani a fejüket. Ám ezúttal eddig el sem jutottak Rékáék...

– Egy kedvesnek tűnő hölgyet kértünk meg, hogy fogadjon be minket. Ő azt mondta, hogy telefonálnia kell a férjének, mert anélkül nem engedhet be senkit. Húzta az időnket, már eltelt legalább fél óra, és még mindig ott ácsorogtunk a ház előtt. Ekkor már nagyon rosszul éreztem magam, és mondtam is Aleknek, hogy rossz előérzetem van – emlékezett vissza Réka, akinek sajnos bejött a megérzése, ugyanis a házigazda feltehetően nem a férjét hívta...

Fegyveres rendőrök fogták közre őket

Lehet, hogy Alekoszék a várakozás közben elvesztették a türelmüket, azonban ez volt akkor a legkisebb problémájuk, ugyanis a semmiből 4-5 autónyi fegyveres rendőr fogta őket közre.

Hirtelen 4-5 autónyi fegyveres rendőr fogott közre minket, és a stábunkat is. Mondanom sem kell, hogy a kezem-lábam remegett, rettenetesen féltem, pedig tudtam, hogy nagy baj nem lehet, hiszen vigyáznak ránk, ez pedig csak egy nagy félreértés...

– idézte fel a történteket a görög hős barátnője, aki szíve szerint azonnal repülőre ült volna, de szerencséjére Alekosz képes volt uralni a pánikot.

– Csak arra tudtam gondolni, hogy mi lesz ebből, és hogy a gyerekeimhez haza akarok menni. Teljesen bepánikoltam, pedig valójában nem lett volna okom rá. Az volt a szerencsém, hogy Alekosz meg tudta őrizni a hidegvérét, és azonnal beültetett a szerkesztőkkel a stábunk autójába. Azt magunkra zártuk és vártunk – árulta el Réka, ám amilyen gyorsan jött a baj, olyan gyorsan is oldódott meg, és a magyar stáb távozhatott a helyszínről. A feszült helyzetre való tekintettel Alekoszékat és két másik hasonló helyzetbe került párost, Enikőt és Kafit, illetve Brúnót és Zozót a forgatás folytatásáig egy biztonságos hotelban szállásolták el, amihez hasonló esetre az elmúlt három évadban nem volt példa.