Szellem lakik az Ázsia Expressz sztárjának otthonában - Megtudta, ki kísérti

Bár Dulin Metta állítja, korábban soha nem nézte magát vissza a tévében, a Bors kérésére kivételt tett, és a balatoni házából egészen Budapestig utazott, hogy velünk együtt nézze meg az Ázsia Expressz hatodik szériájának első epizódját. Miközben ment az adás, a stábunk is szemtanúja volt, ahogy lassan, de biztosan feltárult az egyik szoba ajtaja úgy, hogy a helyiségben senki sem tartózkodott. Természetesen meghűlt bennünk a vér és bár mindannyian racionálisan látjuk a világot, egyszerre mondtuk ki: „Itt szellem jár…”. Miután újra a normális mederbe tereltük a hirtelen felszalad vérnyomásunkat, Dulin Metta mesélni kezdett, amivel újra sikerült elérnie némi pulzusemelkedést önmagánál és nálunk is.

Az Ázsia Expressz sztárját jó ideje megnmagyarázhatatlan történések kísérik (Fotó: Bors)

Az Ázsia Expressz sztárját saját otthonában rémisztette halálra a kóbor lélek

„Nem vagyok egy óriási »spiriboszi«, de abban azért hiszek, hogy több a világ, mint amit a két szemünkkel látunk” – kezdte a Borsnak az Ázsia Expressz játékosa, akivel néhány napja a tihanyi házában történtek megmagyarázhatatlannak tűnő események. „Egy olyan utcában lakom Tihanyban, ahol az emberek többsége csak nyaralónak használja a házát.”

Pár napja az egész utcában egyes egyedül voltam, amikor is azt hallottam, hogy valaki sétál fel a lépcsőn. Félálomban voltam és el nem tudtam képzelni, hogy ki lehet az, aki az otthonomban az emeletek közötti falépcsőn járkál.

„Rajtam volt a szemmaszkom, amiben aludni szoktam, és egyszer csak azt éreztem, hogy az a valaki, ott áll a lépcső tetején és engem néz. Levettem a szemfedőmet és nem láttam ott senkit…” - idézte fel a lidérces éjszaka emlékképeit a TV2 Kőgazdag Fiatalok című műsorából megismert Metta. A történetnek azonban ezzel még korántsem volt vége. „Egyszer csak felkapcsolódott egy lámpa a lakásban. Ott feküdtem egyedül az ágyamban, éreztem, hogy valaki néz engem, miközben az egész utcában rajtam kívül nem volt senki. Nagyon hosszú ideig tartott, mire rá tudtam magam venni, hogy lemenjek és megnézzem a lámpát, ami úgy égett a fürdőszobában, hogy a villanykapcsoló nem volt a felfelé állásba nyomva…” - mesélte Dulin Metta, aki természetesen szeretne válaszokat kapni a történtekkel kapcsolatos kérdéseire.