Súlyos következményei lehetnek a portugál-magyar meccsnek

Nem csak a mieink számára következik kulcsfontosságú mérkőzés a vb-selejtezők negyedik fordulójában. A kedd este 20:45-kor (tv: M4 Sport) kezdődő Portugália-Magyarország összecsapás akár már a csoportelsőség sorsát is eldöntheti, amennyiben az ír-örmény meccsen is a portugáloknak kedvező eredmény születik. A magyar válogatottnak is érdemes lesz fél szemmel figyelnie a csoport másik párharcát, hiszen ha a papírformának megfelelően győznek a hazaiak, akkor két fordulóval a zárás előtt mindössze a gólkülönbség választhatná el egymástól Magyarországot és Írországot.

Portugália-Magyarország: Szoboszlaiék ellen harcolhatja ki a vb-kijutást Cristiano Ronaldo Fotó: TumbaszHedi

Portugália-Magyarország: Ronáldóék a vb-szereplésért léphetnek pályára

Az írek elleni 1-0-ás győzelemmel a portugálok karnyújtásnyira kerültek attól, hogy csoportelsőként biztosítsák részvételüket a jövő nyári világbajnokságon. Kedd este Lisszabonban akár már matematikailag is megszerezhetik a továbbjutást, ám ehhez mindenképpen le kell győzniük Marco Rossi legénységét, miközben bíznak benne, hogy Örményország nem szerez három pontot az írek ellen.

Szoboszlaiék számára talán még ennél is nagyobb súllyal bír az ír-örmény összecsapás. Amennyiben nem borul a papírforma, és Marco Rossi csapata pont nélkül hagyja el Portugáliát, úgy négy forduló után négy ponttal állhatnak. Ugyanennyi egységet szerezhetnek az írek is, amennyiben sikerül legyőzniük a papíron gyengébb örményeket. Ráadásul, ha Portugália valóban két fordulóval a zárás előtt megpecsételi a csoportelsőségét, aligha küldi ki legerősebb összeállítását a hátralévő két mérkőzésre, ami rendkívül kedvezőtlen lenne a magyar válogatott számára.

Számunkra az lenne a legjobb forgatókönyv, ha az Írország–Örményország mérkőzés döntetlennel zárulna, mert ebben az esetben az írek és az örmények legyőzése biztosítaná számunkra a csoport második helyét. Alternatívaként elég lehet az is, ha az írekkel idegenben döntetlent játszunk, majd az örményeket vendégként legyőzzük.