Agyevő amőba és fertőzések: Kőgazdag Metta akkor sem menne strandra, ha fizetnének érte

Dulin Metta neve a TV2 nézői számára a Kőgazdag Fiatalokból és A Nagy Ő-ből is ismerős lehet, különösen, hogy sokak szemében igazán megosztó karakter volt. Az biztos, hogy a csinos szőkeség nem rejti véka alá a véleményét semmilyen témában, így most a hazai strandokat minősítette. Több rémhír is terjed mostanság az ilyen típusú fürdőkről, mint például az, hogy agyevő amőbák garázdálkodhatnak a medencékben. Kőgazdag Metta esélyt sem lát arra, hogy elkapjon egy hasonló fertőzést.

Kőgazdag Metta szüleivel sem strandolt soha, ez a szokás máig nem változott (Fotó: Polyák Attila/TV2)

Metta többször is hangsúlyozta már, hogy neki nem csak a mindennapi életben, de még a párkeresésben is extrán fontos szempont a tisztaság, így természetesen ő sem lógatja bármilyen vízbe a lábát.

Strandra soha nem szoktam járni, sem Magyarországon, sem pedig külföldön, de még gyerekkoromból sincsenek ilyen emlékeim. A hotelek medencéjébe bele szoktam menni, mert ott nem tartok attól, hogy bármilyen fertőzést elkaphatok, de egy ilyen nagy strandra még akkor sem mennék el, ha nekem fizetnének, nem hogy én váltsak belépőt

– jelentette ki.

„Rengeteg olyan szálloda van, ahova nem engednek be külsősöket, hanem csak az ottani vendégek használhatják a wellnesst, így lényegesen kevesebben vannak. Ott biztos nem fordul elő, hogy hozzáér a lábad valaki máséhoz, mert annyian vagytok egy medencében” – magyarázta.

Kőgazdag Metta igazi balatoni lány

Ha a strandok nem is csábítják a TV2 sztárját, tősgyökeres balatoniként nem is akar egy mesterséges medencében pancsolni.

„Igaz, hogy a Balatonban sem vagyok gyakori vendég, de nem azért, mert azt gondolom, hogy koszos vagy undorító. De mint aki Budapesten lakik sem nézi meg mindennap a látványosságokat, úgy nekem is természetes, hogy az ott van. De szoktam kimenni, beevezek a supommal egy kis titkos helyre, ahol csak én vagyok, és ott fürdőzök” – vallotta be.

A strand jellegű partszakaszokat viszont nem szeretem, mert sokan vannak, látom a víz felszínén, ahogy belemosódik az emberek testéről a naptej. Nekem ez egyáltalán nem hívogató, de persze nagyon szeretem a víz közelségét, és ha csobbanni szeretnék, meg tudom oldani

– tette még hozzá.