Megszólalt a sérülése után Dulin Metta, így van most

Mint arról korábban beszámoltunk, Dulin Metta és Lakatos Levente párosának váratlanul távoznia kellett az Ázsia Expressz 6. évadából Malajziából. A Kőgazdag fiatalokból megismert Metta bokájának állapota egy sérülést követően olyan súlyossá vált, hogy nem folytathatta a versenyt. Mint kiderült, ez rendkívül fontos döntésnek bizonyult, ugyanis Metta még hónapokkal a versenyt követően is segítségre szorult és csak most jutott el arra a szintre, hogy újra terhelni tudja a bokáját.

Sokkal jobban van Metta lába / Fotó: TV2

Annak köszönhetően pedig, hogy most már mankó nélkül is járni tud, a hétvége folyamán megjelent a Sztárban Sztár All Stars műsorában is, ahol Szabó Zsófinak mesélt egészségügyi állapotáról. Elárulta, bokája már sokkal jobban van és újra terhelheti, azonban két hete, amikor újra (balesetét követően először) elment edzeni, a testrész ismét belilult, így nagyon óvatosnak kell lennie.

Hiába a korai távozás, Metta így is nyomon követi az Ázsia Expresszt: