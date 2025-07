Sosem hallott részletek derültek ki Schmuck Andor és a TV2 sztárjának viszonyáról

Az talán senkinek sem újdonság, hogy Dulin Metta a Kőgazdag Fiatalok 1. évadában randevúra ment a hősszerelmes politikussal, aki ezek után egy fotózásra is elkísérte. Azt azonban szinte senki sem tudja, hogy Kőgazdag Metta és egykori randipartnere ezután folyamatosan tartották a kapcsolatot, egészen Schmuck Andor halála előtti időszakig. A TV2 sztárja most lapunknak mesélt a barátságukról, sőt azt is elárulta, mi az amire Andor folyton kérlelte titokban.

Schmuck Andor feleségeinek sorába ugyan nem állt be Kőgazdag Metta, de esküvői fotózáson jártak együtt (Fotó: Dulin Metta)

Schmuck Andor betegsége és távozása váratlanul ért mindenkit, hiszen még azok a barátai sem számítottak erre, akik már A Nagy Duett előtt is tudtak az állapotáról. Így van ezzel Metta is, aki most a kapcsolatukról mesélt a Borsnak.

„A média világában ismerkedtünk meg, és többször voltunk kávézni, ebédelni, koktélozni, volt olyan is, hogy csak így kutyafuttában a Lánchídnál megittunk egy-egy üdítőt egy padon, mert tényleg csak annyi időnk volt. És bár nem fejlődött romantikus irányba az ismeretségünk, hiába voltunk esküvői fotózáson, és próbálta nekem Andor egy picit csapni a szelet, de egy nagyon kellemes baráti viszony alakult ki közöttünk, ami mindkettőnk részéről a mélységes tiszteleten alapult” – kezdte.

Azt hiszem, hogy most már több mint fél év eltelt azóta, hogy utoljára személyesen találkoztunk, de ettől függetlenül folyamatosan írtunk egymásnak, és tartottuk a kapcsolatot. Mindig küldött fotókat, hogy miket csinál, mi történik vele, és tipikusan az az ember volt, aki mindig mosolygott. Persze neki is voltak rossz napjai, de tényleg ő volt az az ember az ismeretségi körömben, akinek mindig felfelé görbült a szája. Borzasztóan szerettem és tiszteltem benne ezt, hogy mindig meglátja a dolgokban a jót is, és azt remélem, hogy ugyanilyen mosolygósan éli majd tovább az kis felhők feletti életét

– idézte fel Metta a most már keserédes emlékeket.

Dulin Mettát is lesokkolta a hír, hogy Schmuck Andor meghalt, órákig nem tudta felfogni (Fotó: Dulin Metta)

Kőgazdag Metta Schmuck Andor betegségéről is tudott

Schmuck Andor élete utolsó hónapjaiban is igyekezett úgy tenni, mintha minden rendben lenne, még akkori is ha hozzá közelállókról volt szó, akik tisztában voltak a helyzetével.