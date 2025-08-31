Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Curtis durván beleállt kolléganőjébe: „Kihozza belőlem már a g*cit komolyan”

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 15:00
Herceg ErikavitaCurtis
Még csak a Megasztár válogatói zajlottak le, a négytagú zsűri már most számos egymásnak feszülésen van túl. Mi lesz itt még az élőshow-ban, ha Curtis és Herceg Erika már most sem bír meglenni egymás mellett?
Prac Lee
A szerző cikkei

Szeptember 6-án elkezdődik a Megasztár 2025-ös évada, a műsor előzetese alapján pedig már a válogatókon egymásnak ugrik a zsűri. Tény, hogy Marics Peti, Tóth Gabi, Curtis és Herceg Erika négyese már első látásra is nagy egymásnak feszüléseket ígér, de ilyen indulatokra talán senki sem számított.

curtis megasztár
A Megasztár zsűrije: Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis... Összefeszülésekből már most sincs hiány (Fotó: Bors)

Curtis és Herceg Erika alaposan összeveszett

A Megasztár 8. évadának válogatói már lezajlottak, ezekből láthatják a legjobb pillanatokat hamarosan a nézők. Nem vitás, hogy több ezer jelentkezőt meghallgatni embert próbáló feladat volt a zsűri négyesfogatának. Persze minden évben jelentkeznek olyanok, akiket a szakértők egyenesen eltanácsolnak az énekléstől, de a tehetségek sorsáról való döntés is igencsak nagy fejtörést tud okozni. Főleg, hogy idén egy csavarral folytatódik a tehetségkutató-széria: a zsűritagok egyben mesterek, akik saját csapatot állítanak össze. Egy ilyen pillanatban szakadt el a cérna Curtisnél, aki úgy összeveszett Herceg Erikával, hogy az énekesnő inkább kiviharzott a stúdióból.

Nézd meg, kihozza belőlem már a g*cit komolyan…” – hallatszik az egyik előzetesben Erika sóhajtása, amit alighanem Curtisnek címzett. A rapper nem hagyta annyiban a dolgot:

Hát belőled nem kell kihozni, az az igazság, ahogy látom

– szól vissza a friss férj, mire megfagy a levegő, és Erika gyilkos pillantásokkal néz rá, arra kérve, ismételje meg a vádat...

„Miért szerinted ezek a döntések ezek korrektek? Hogy ellenem hangolod az embereket?” – háborog tovább Curtis, míg Erika faképnél hagyja őt és a stábot is...

„Lehet még a hölgyeken változtatni?”

Bizonyára a négyes a forgatási szünetekben jól kijön egymással, ám a felelős döntésekkel teli feladat megviseli őket, és ezt bizony sokszor a másikon csattan. A csatorna egy másik kisvideójában például a két férfi azzal poénkodik, hogy lecserélné a két énekesnőt…

Lehet még a hölgyeken változtatni? Nekem az is jó, ha a Marsalkót kisminkeljük… – viccelődik(?) a hamarosan az Ázsia Expresszben is szereplő Curtis, míg Marics Peti a kamerába nevetve üzen a tavalyi évad zsűritagjának, Rúzsa Magdinak:

Magdi, gyere már...”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu