Curtis durván beleállt kolléganőjébe: „Kihozza belőlem már a g*cit komolyan”

Szeptember 6-án elkezdődik a Megasztár 2025-ös évada, a műsor előzetese alapján pedig már a válogatókon egymásnak ugrik a zsűri. Tény, hogy Marics Peti, Tóth Gabi, Curtis és Herceg Erika négyese már első látásra is nagy egymásnak feszüléseket ígér, de ilyen indulatokra talán senki sem számított.

A Megasztár zsűrije: Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis... Összefeszülésekből már most sincs hiány (Fotó: Bors)

Curtis és Herceg Erika alaposan összeveszett

A Megasztár 8. évadának válogatói már lezajlottak, ezekből láthatják a legjobb pillanatokat hamarosan a nézők. Nem vitás, hogy több ezer jelentkezőt meghallgatni embert próbáló feladat volt a zsűri négyesfogatának. Persze minden évben jelentkeznek olyanok, akiket a szakértők egyenesen eltanácsolnak az énekléstől, de a tehetségek sorsáról való döntés is igencsak nagy fejtörést tud okozni. Főleg, hogy idén egy csavarral folytatódik a tehetségkutató-széria: a zsűritagok egyben mesterek, akik saját csapatot állítanak össze. Egy ilyen pillanatban szakadt el a cérna Curtisnél, aki úgy összeveszett Herceg Erikával, hogy az énekesnő inkább kiviharzott a stúdióból.

„Nézd meg, kihozza belőlem már a g*cit komolyan…” – hallatszik az egyik előzetesben Erika sóhajtása, amit alighanem Curtisnek címzett. A rapper nem hagyta annyiban a dolgot:

Hát belőled nem kell kihozni, az az igazság, ahogy látom

– szól vissza a friss férj, mire megfagy a levegő, és Erika gyilkos pillantásokkal néz rá, arra kérve, ismételje meg a vádat...

„Miért szerinted ezek a döntések ezek korrektek? Hogy ellenem hangolod az embereket?” – háborog tovább Curtis, míg Erika faképnél hagyja őt és a stábot is...

„Lehet még a hölgyeken változtatni?”

Bizonyára a négyes a forgatási szünetekben jól kijön egymással, ám a felelős döntésekkel teli feladat megviseli őket, és ezt bizony sokszor a másikon csattan. A csatorna egy másik kisvideójában például a két férfi azzal poénkodik, hogy lecserélné a két énekesnőt…

„Lehet még a hölgyeken változtatni? Nekem az is jó, ha a Marsalkót kisminkeljük…” – viccelődik(?) a hamarosan az Ázsia Expresszben is szereplő Curtis, míg Marics Peti a kamerába nevetve üzen a tavalyi évad zsűritagjának, Rúzsa Magdinak: