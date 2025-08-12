AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Curtis esküvője: Tömegével gratuláltak a sztárok, de még a rapper volt párja is

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 12:33
A rapper és kedvese tegnap mondták ki a boldogító igent, ami nemcsak a rajongókat, de a sztárokat is meglepte. Király Viktor és a rapper exe nem is tartotta magában a véleményét Curtis és Judie esküvőjével kapcsolatban.
Széki Attila Curtis és Barnai Judit tegnap délelőtt álltak oltár elé, hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak, ami sokakat váratlanul ért. A bejelentést követően jó néhány barátjuk és kollégájuk üzent nekik, köztük Hajdú Péter, Király Viktor, Kabát Peti és T. Danny is. Kiderült, mit gondolnak a váratlan esküvőről, amire a Bors is meghívást kapott.

curtis barnai judit esküvő
Curtis és Barnai Judit esküvője után özönlenek a gratulációk, számos híresség is üzent nekik (Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor)

Bár a sztárpár eredetileg csak jövőre tervezte a lagzit, amiről még most sem mondtak le, de a polgári szertartást már tegnap megtartották. Curtis felesége, Judie elmondása szerint a rapper ötlete volt, hogy házasodjanak össze minél hamarabb, de persze ő maga is nagyon örült neki, hogy már most felveheti a Széki nevet.

Még mindig hihetetlen, de eszméletlen érzés FELESÉGNEK LENNI

 – írta Barnai Judit Instagram-oldalán az esküvői fotókhoz, miután a profilja leírását is „Mrs. Széki”-re változtatta.

A poszt alatt pedig csak úgy özönlenek a gratulációk, ahogy Curtis Instagram-oldalán is.

Király Viktor viccesen üzent Curtisnek

A két zenész barátsága már nem új keletű, hiszen több közös daluk is van, mint a Füttyös, a Mehet a tánc vagy éppen a három hónappal ezelőtt megjelent Rossz lányok. Így nem csoda, hogy az énekes örömmel üdvözölte a házasok között barátját.

1000 gratula nektek! Sok boldogságot. Üdv a klubban 

– írta viccelődve.

„Sok boldogságot nektek” – fűzte hozzá külön Király Viktor felesége, Király-Virág Anita is.

curtis barnai judit esküvő
Curtis családja és legközelebbi barátai is jelen voltak a nagy napon, akárcsak Judié, de azok sem búsulnak, akik kimaradtak (Fotó: Bors)

Curtis újpesti barátai is gratuláltak

Az egykori focista ma is ezer szállal kötődik a focicsapathoz, amit mi sem mutat jobban, mint hogy nem csak az esküvői fotózásukat tartották az Újpest FC stadionjában, de még a karikagyűrűikbe is került egy-egy lila sáv. Curtis egykori csapattársai közül jó néhányan jelen is voltak a nagy napon, aki nem, az pedig a közösségi oldalon üzent, például Kabát Peti is.

„Sok boldogságot Barátom” – kommentelte.

Curtis exe, Kriszti is hírt adott az eseményről

A rapper egykori párja szintén megosztott egy fotót a ceremóniáról, amin Curtisszel közös fia, Doncsi látható, aki a gyűrűhordozó szerepében tündökölt a nagy napon. Az édesanya nagyon büszke a kisfiára, ahogy az apuka és újdonsült felesége is. Ráadásul ezek alapján úgy tűnik, Kriszti is áldását adta a frigyre.

hot feltöltés Curtis és kisfia, Doncsi karácsony
Természetesen Curtis kisfia, Doncsi is jelen volt a nagy napon (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Több sztár is jókívánságokat küldött

A zenész oldalán több száz komment élteti az ifjú párt, amik között számos ismert ember neve is felbukkan, mint például Hajdú Péteré és Szandié.

Gratulálok és az Isten Áldjon Bennetek, Tesó 

– kívánta a műsorvezető.

„Szívből gratulálunk Nektek, legyetek boldogok” – szólt hozzá az énekesnő is.

Emellett Dér Heni, Vastag Csaba felesége Domján Evelin, Rubint Réka, Mikes Anna, T. Danny, sőt még PSG Ogli is gratulált.

