Curtis esküvője: Tömegével gratuláltak a sztárok, de még a rapper volt párja is

Széki Attila Curtis és Barnai Judit tegnap délelőtt álltak oltár elé, hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak, ami sokakat váratlanul ért. A bejelentést követően jó néhány barátjuk és kollégájuk üzent nekik, köztük Hajdú Péter, Király Viktor, Kabát Peti és T. Danny is. Kiderült, mit gondolnak a váratlan esküvőről, amire a Bors is meghívást kapott.
Bár a sztárpár eredetileg csak jövőre tervezte a lagzit, amiről még most sem mondtak le, de a polgári szertartást már tegnap megtartották. Curtis felesége, Judie elmondása szerint a rapper ötlete volt, hogy házasodjanak össze minél hamarabb, de persze ő maga is nagyon örült neki, hogy már most felveheti a Széki nevet.
Még mindig hihetetlen, de eszméletlen érzés FELESÉGNEK LENNI
– írta Barnai Judit Instagram-oldalán az esküvői fotókhoz, miután a profilja leírását is „Mrs. Széki”-re változtatta.
A poszt alatt pedig csak úgy özönlenek a gratulációk, ahogy Curtis Instagram-oldalán is.
A két zenész barátsága már nem új keletű, hiszen több közös daluk is van, mint a Füttyös, a Mehet a tánc vagy éppen a három hónappal ezelőtt megjelent Rossz lányok. Így nem csoda, hogy az énekes örömmel üdvözölte a házasok között barátját.
1000 gratula nektek! Sok boldogságot. Üdv a klubban
– írta viccelődve.
„Sok boldogságot nektek” – fűzte hozzá külön Király Viktor felesége, Király-Virág Anita is.
Az egykori focista ma is ezer szállal kötődik a focicsapathoz, amit mi sem mutat jobban, mint hogy nem csak az esküvői fotózásukat tartották az Újpest FC stadionjában, de még a karikagyűrűikbe is került egy-egy lila sáv. Curtis egykori csapattársai közül jó néhányan jelen is voltak a nagy napon, aki nem, az pedig a közösségi oldalon üzent, például Kabát Peti is.
„Sok boldogságot Barátom” – kommentelte.
A rapper egykori párja szintén megosztott egy fotót a ceremóniáról, amin Curtisszel közös fia, Doncsi látható, aki a gyűrűhordozó szerepében tündökölt a nagy napon. Az édesanya nagyon büszke a kisfiára, ahogy az apuka és újdonsült felesége is. Ráadásul ezek alapján úgy tűnik, Kriszti is áldását adta a frigyre.
A zenész oldalán több száz komment élteti az ifjú párt, amik között számos ismert ember neve is felbukkan, mint például Hajdú Péteré és Szandié.
Gratulálok és az Isten Áldjon Bennetek, Tesó
– kívánta a műsorvezető.
„Szívből gratulálunk Nektek, legyetek boldogok” – szólt hozzá az énekesnő is.
Emellett Dér Heni, Vastag Csaba felesége Domján Evelin, Rubint Réka, Mikes Anna, T. Danny, sőt még PSG Ogli is gratulált.
