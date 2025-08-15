A nagy nap titkai: eddig nem látott exkluzív videó Curtis és Judie esküvőjéről – csak a Borson

Hétfőn örömteli napra ébredt Széki Attila Curtis. Délelőtt azonban kissé elkezdtek gyülekezni a felhők: persze nem az égen: verőfényes napsütésben keltek egybe Barnai Judit Judie-val. Az ijedelem egy véletlen fiaskó miatt történt. Végül minden a lehető legjobban alakult, csodás szertartáson vettek részt, amin – és az azt megelőző készülődésen – csak a Bors vehetett részt.

Curtis és Judie esküvője: a Borsnak adták az első interjút házaspárként (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Taxi sietett Curtis segítségére

Curtis és Judie több mint négy éve alkot egy párt, s bár a kapcsolatuk nem volt hullámvölgyektől mentes, végül úgy tűnik, megtalálták egymás személyében az igazit, s nemrég arra is rádöbbentek: nem akarnak tovább várni, összeházasodnak! Augusztus 11-ét tűzték ki dátumnak, és stílszerűen az Újpesti Házasságkötő teremben fogadtak egymásnak örök hűséget. A vőlegény azonban majdnem elkésett: ugyanis menyasszonya reggel véletlenül magával vitte a slusszkulcsát. Judie már a helyszínen készülődött, mikor kiderült a baki: végül taxival juttatták vissza a slusszkulcsot a pár maglódi otthonába, ahonnan kis késéssel, de még pont időben tudott elindulni Curtis. Fia, Doncsi is vele tartott, együtt öltöttek elegáns ruhát, míg Judie sportos szerelését gyönyörű menyasszonyi ruhára cserélte. Kérésére sminkje szolid volt, míg haját elegáns kontyban fogták össze.

A friss házasok ragyogtak a boldogságtól, ahol egymást ölelték a napsütésben (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

„Én azért egy párszor elpityeredtem”

A család és barátok előtt mondhatták ki végül a boldogító igent, majd az Újpesti Szusza Ferenc Stadionban ejtették meg a fotózást, itt adtak interjút a Borsnak, elsőként friss házasként.

„Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Nagyon örültünk annak hogy ott voltak a szeretteink. Szerintem meghatóra sikerült” – összegezte Judie.

„Én azért egy párszor elpityeredtem, de hát van ez így” – mosolygott.

Curtis hozzátette:

Judie gyönyörű volt, én is majdnem elsírtam magam, kicsit a könnybe lábadt a szemem, de tartottam magam, igazi férfi voltam, azt gondolom

– viccelődött.

A további részletekért nézd végig a videónkat: