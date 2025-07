Curtis 50 év múlva: „Judie már elenged csajozni, mert nem leszek veszélyes senkire”

Curtist pont olyan könnyű elérni telefonon, mint a brit uralkodót (nem könnyű – a szerk.) A rapper vagy a Megasztár közelgő évadát forgatja, vagy fellép, vagy stúdióban van, így a szerda esti posztját látva az esélytelenek nyugalmával csörgettük meg őt, hogy gratuláljunk az évfordulójukhoz. Curtis végül meglepően sokat elárult várakozásairól.

Szerdán volt Curtis és Judie évfordulója (Fotó: Mediaworks)

Curtis: „Folyton nálunk lesznek az unokáink is...”

Hát ezt meg hogy…!? Bátor vagy, hogy az éjszaka közepén felhívsz!”

– csendült fel a Curtis hangja az éterben valamikor este fél kilenc magasságában. A rapper egyébként csak rájátszott a dühére, hiszen őszintén kíváncsi volt, mi lehet annyira fontos, hogy egy romantikus randi kellős közepén keressük őt. Miután megtudta, hogy éppen a posztjában említett 50 év okán érdeklődünk, egy pillanatra elgondolkodott, osztott-szorzott, majd belement a játékba. „Szóval nyolcvanöt éves leszek és nagyjából pont úgy élek majd, mint ma. Ugyanabban a házban, ugyanazzal az asszonnyal, csak az egy kutya helyett már kettő szaladgál a nyugágyunk körül és persze folyton nálunk lesznek az unokáink is. Jó sokan, hogy az Újpestnek legyen elég utánpótlása. Ja, és a klub addigra már évtizedek óta magyar bajnok, csak hogy nekem ne kelljen folyamatosan idegeskednem” – kezdte lapunknak az évfordulót ünneplő Curtis, aki mint mondja, akkorra már felhagy a fellépésekkel, de nem távolodik el a zenétől.

Széki Attila romantikus vacsorával ünnepelte 5 évüket Judie-val (Fotó: Facebook)

Széki Attila Curtis a zenétől hátrébb lép és inkább unokázni fog

„Ha most a távoli jövőbe nézek, akkor látom magam, ahogy terelgetem a feltörekvő előadókat és mint kiadóvezető, szedem utánuk a sápot. Persze tiszta lelkiismerettel, hiszen mindent megteszek majd a sikerükért. De várj! Lesz még egy fontos küldetésem” – folytatta a rapper, majd hozzátette:

Bulizni járok majd a fiú unokáimmal.

„Pont úgy, ahogy Robert De Niro a Nagyfater elszabadul című filmben. Tanítom őket csajozni, hogy ők is felszedhessenek egy olyan szuper nőt, mint a nagymuter, vagyis Judie nagyi. Persze én csak az elméletet oktatom majd, hiszen akkor is hűséges leszek. Mondjuk az is igaz, hogy Judie addigra simán elenged majd csajozni, hiszen tudni fogja, hogy már nem leszek veszélyes senkire” – zárta le a képzelt jövőről szőtt álmait Curtis.