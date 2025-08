Exkluzív bejelentés: Curtis még idén feleségül veszi Judie-t. Részletek csak a Borsban!

Curtis és Barnai Judit kapcsolata öt évvel ezelőtt kezdődött, s azóta is tündérmesébe illően alakul. Széki Attila nem titkolja, volt már nagyon mélyen, és többek között kosárlabdázó kedvesének is köszönheti, hogy mára két lábbal a padlón állhat. Nem is engedi el a szeretett nő kezét – amit már kétszer is megkért. Most a Borsnak beszélt arról: a korábbi tervekkel ellentétben nem várnak tovább: még idén összeházasodnak!

Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie nem vár tovább: még idén összeházasodnak

(Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Curtis: „Örülök, hogy elhívtam őt naplementét nézni”

Kapcsolatuk tökéletesen alakul, mesés utazások, romantikus lánykérések, családiház-vásárlás, közös kutyus… Egyértelmű volt, hogy az esküvő a következő lépcsőfok, ám a pár egészen idáig arról beszélt, hogy: majd talán jövőre…

Most már elmondhatom, idén összeházasodunk!

– árulta el először a Borsnak Curtis, majd viccelődve elismerte:

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a megismerkedésünk pillanatában tudtam, hogy pár év múlva az esküvőnkre készülünk! A rövidtávú terveim másról szóltak” – nevetett a rapper, aki idén újra megkérte Judie kezét.

„De nagyon örülök, hogy azon a bizonyos napon elhívtam őt naplementét nézni. Azóta együtt élünk, és olyan megpróbáltatások mentünk át, ami miatt mások kapcsolata gajra is ment volna” – vélekedett Curtis, aki azt is elmondta, mikor döntötte el, hogy „Székit” farag Judie-ból.

Curtis esküvőszervezőként is remekel

„Az Ázsia Expressz forgatásán döntöttem el, hogy szeretném, ha a felségem lenne. Az olyan intenzív élmény volt, 0–24-es megpróbáltatás, ami új dimenzióba emelte a kapcsolatunkat. Ott elhatároztam, hogy ha hazaérünk, elkezdem szervezni az esküvőt.”

Bizony, Curtis vállalta magára a szervezés ügyes-bajos dolgait!

„A barátaim ki is nevettek emiatt először. De már látják, hogy talán sikerül mindent tető alá hoznom! Szerencsére sok kapcsolatom és ismerősöm van, például a városházán vagy különböző szolgáltatóknál, ami megkönnyítette a dolgom. Egy barátommal, aki sokat segít, azóta már összekötöttem Judie-t, hogy az apróbb részletekről döntsenek...”

Curtis megtalálta az igazit Judie személyében

(Fotó: Bors)

Curtis párja: „Ázsiát azóta letudtuk, jöhet az esküvő!”

A menyasszony is megszólalt a Borsnak. A csinos sztárkosaras tőle megszokott jókedvvel, lazasággal áll az esküvőhöz, amit, mint mondta: ő egyáltalán nem forszírozott.