Mit műveltetek? – Balázs Andi exkluzív részleteket mesélt Curtis és Judie esküvőjéről

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 18:07
esküvőBalázs AndiBarnai Judit
A színésznő exkluzív interjút adott a Borsnak a sztárpár nagy napjáról. Balázs Andi elmesélte, hogyan csordultak ki a könnyei, miért adott kavicsot Curtis-nek és a menyasszonynak, és miért röhög azóta is párjával, Gáborral azon, hogy elkapta a csokrot.

A legnagyobb titokban házasodott össze Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie augusztus 11-én. Balázs Andi, Curtis egyik legkedvesebb barátja is jelen volt és persze nem bírta ki könnyek nélkül Curtis és Judie álomszép esküvőjén, de a könnyei mögött ott volt a nevetés is. A színésznő exkluzív interjúban mesélte el a Borsnak, milyen érzelmi hullámvasút volt számára a nagy nap, és miként került a kezébe a menyasszonyi csokor.

curtis barnai judit esküvő
Bár Curtis és Judie ceremóniája visszafogott és egyszerű volt, a csokordobás mégsem maradhatott el, nem is akárkinél landolt
(Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor)

Balázs Andi kedves ajándéka Curtis-nek és Judie-nak

„Nagyon, nagyon kedves esküvő volt, én alapból egy síró-mozgó szökőkút vagyok, így nem csoda, hogy végig bőgtem” – mesélte Andi, aki egy különleges meglepetéssel is készült. Amikor a ceremónia kezdetén csak a szűk család és közeli barátok voltak jelen, Andi egy apró kavicsot adott Curtisnek, amire az volt írva: „Siker”. „A zsebébe tettem, és úgy nősült meg” – mesélte. Judie a saját kavicsát – amire a „Hála” szó került – csak később kapta meg, amikor Andi már átölelte a friss feleséget. „Nagyon hálás vagyok neki, hogy ilyen szépen szereti az én barátomat” – mondta meghatottan.

Az esküvő után Andi és párja, Gábor hazafelé azon lelkendeztek, mennyire összeillik a sztárpár. 

Annyira kedvesek és helyesek! Örülök, hogy a barátom ilyen csodás párra lelt

 – mondta.

curtis barnai judit esküvő
A menyasszonyi csokrot Balázs Andi kapta el, aki hosszú évek óta a rapper közeli barátja
(Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor)

Egy különleges barátság története

A színésznő szívesen mesélt a barátságukról is:  2017 körül ismerkedtek meg Curtisszel, amikor egy sajtótájékoztatón egymás mellé kerültek, és rájöttek, mennyire hasonlóan gondolkodnak. „Valahogy együtt maradtunk. Nincs olyan nap, hogy ne beszélnénk. Nagyon fontos szereplője az életemnek, az egyik legjobb férfi barátom. Ha hajnali háromkor felhívnám, mert szükségem van rá, egyből jönne. Sok mindenen segítettük át egymást az évek során.”

Andi végig követte Curtis és Judie megismerkedését, szerelmük kibontakozását is.

Nagyon szeretem Judie-t, mindig mondom Curtisnek, hogy vigyázzon rá!

curtis barnai judit esküvő
Oltár elé állt Curtis és szerelme, Barnai Judit
(Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor)

És a nagy nap extra csattanója?

„Amikor elkapod a menyasszonyi csokrot, az elvileg jelent valamit. Gábor csak annyit kérdezett: Mit műveltetek? Azóta is rengeteget nevetünk ezen.” Bár Balázs Andiék esküvője még odébb van, a 25. évfordulóra tervezik, ami 2 és fél év múlva lesz, Andi szerint ők most is tökéletesen boldogok, papír nélkül is.

balázs andi curtis judie esküvő
Bálázs Andi elkapta a csokrot, ami újabb jel, hogy párjával össze kell házasodniuk (Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor)

Nagyon büszke voltam, amikor a barátom kimondta, hogy igen. Ez egy olyan nap volt, amit sosem felejtek el

 – zárta az interjút Balázs Andi.

Galéria: Exkluzív! Itt vannak az első fotók Curtis és Judie esküvőjéről
Oltár elé állt Curtis és szerelme, Barnai Judit

 

 

