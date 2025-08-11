Curtis felesége miatt csaknem lekéste az esküvőt: „Friss férjként a türelmem igencsak próbára lett téve”

A rajongók legnagyobb meglepetésére Széki Attila Curtis és Barnai Judit ma, augusztus 11-én hétfőn örök hűséget fogadtak egymásnak. A sztárpár 5 év után koronázta meg a kapcsolatát, meghitt, családi körben. És bár minél kisebb egy esküvő, annál kisebb a hibalehetőség, de Curtisék szűk körű ceremóniáján így is került homokszem a gépezetbe, sőt, a vőlegény épp csak odaért a helyszínre. Erről a Borsnak meséltek először.

Curtis és Barnai Judit esküvője szebb nem is lehetett volna, pedig reggel még az is kétséges volt, hogy a vőlegény odaér-e (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis és Judie esküvőjén lapunk munkatársa is jelen volt, így az ifjú pár nekünk mesélt először a nagy napról. És bár még fel sem ocsúdtak igazán a történtekből, azt kimondhatjuk, hogy bár fáradtak, de boldogabbak nem is lehetnének.

Nem gondolom, hogy bármi változás lesz az életünkben, minden úgy fog továbbra is zajlani, ahogy eddig. Ez csak még jobban megpecsételi és megerősíti a kapcsolatunkat

– kezdte az újdonsült férj.

„Szerintem nagyon jól sikerült, és szerintem megható is lett. Nagyon örültünk annak, hogy ott voltak a szeretteink és a barátaink, párszor el is pityeredtem, de van ez így” – fűzte hozzá a menyasszony.

Curtis fia, Doncsi is fontos szerephez jutott

A nagy napon természetesen a vőlegény kisfia is jelen volt a ceremónia egyik legfontosabb szereplőjeként, ugyanis ő vitte a gyűrűket. A büszke édesapa el is árulta, mit érzett akkor.

„Szerintem igazi férfi volt, jól állta a sarat. Persze láttam, hogy volt egy kis izgulás nála, de amit kértünk tőle, azt tökéletesen végrehajtotta. Jó volt így ez az egész történet, nagyon boldog vagyok, hogy ő is a részese lehetett” – mesélte Curtis.

Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk, szeretjük egymást, ezért én is izgultam érte egy kicsit, hogy ő ne izgulja túl, de hihetetlenül ügyes volt. Nagyon figyelt, és elképesztően jó érzés, hogy ő is szerepet kapott az esküvőnkben

– egészítette ki férje szavait a kosárlabdázó.

Curtis felesége Judie okozott némi bonyodalmat szerelmének, egy taxis mentette meg a napot (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis Judie miatt késett el

A rapper azt is elárulta, hogy mint általában, az ő esküvőjük sem zajlott eseménytelenül, ugyanis Judie véletlenül kicsit kiszúrt vele ma reggel.

Majdnem nem értem oda a ceremóniára, mert a kedves feleségem elvitte magával a kocsikulcsot, azét az autóét, amivel távozni szerettünk volna az esküvőről. De szerencsére a taxi visszaért vele, pedig nem volt egyszerű kör, mivel Maglódon lakunk, az esküvő pedig Újpesten volt. Persze aranyos volt, írt egy SMS-t és megnyugtatott, hogy nélkülem nem kezdi el

– mesélte mosolyogva a zenész.