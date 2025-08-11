Curtis felesége miatt csaknem lekéste az esküvőt: „Friss férjként a türelmem igencsak próbára lett téve”

A rajongók legnagyobb meglepetésére Széki Attila Curtis és Barnai Judit ma, augusztus 11-én hétfőn örök hűséget fogadtak egymásnak. A sztárpár 5 év után koronázta meg a kapcsolatát, meghitt, családi körben. És bár minél kisebb egy esküvő, annál kisebb a hibalehetőség, de Curtisék szűk körű ceremóniáján így is került homokszem a gépezetbe, sőt, a vőlegény épp csak odaért a helyszínre. Erről a Borsnak meséltek először.
Curtis és Judie esküvőjén lapunk munkatársa is jelen volt, így az ifjú pár nekünk mesélt először a nagy napról. És bár még fel sem ocsúdtak igazán a történtekből, azt kimondhatjuk, hogy bár fáradtak, de boldogabbak nem is lehetnének.
Nem gondolom, hogy bármi változás lesz az életünkben, minden úgy fog továbbra is zajlani, ahogy eddig. Ez csak még jobban megpecsételi és megerősíti a kapcsolatunkat
– kezdte az újdonsült férj.
„Szerintem nagyon jól sikerült, és szerintem megható is lett. Nagyon örültünk annak, hogy ott voltak a szeretteink és a barátaink, párszor el is pityeredtem, de van ez így” – fűzte hozzá a menyasszony.
A nagy napon természetesen a vőlegény kisfia is jelen volt a ceremónia egyik legfontosabb szereplőjeként, ugyanis ő vitte a gyűrűket. A büszke édesapa el is árulta, mit érzett akkor.
„Szerintem igazi férfi volt, jól állta a sarat. Persze láttam, hogy volt egy kis izgulás nála, de amit kértünk tőle, azt tökéletesen végrehajtotta. Jó volt így ez az egész történet, nagyon boldog vagyok, hogy ő is a részese lehetett” – mesélte Curtis.
Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk, szeretjük egymást, ezért én is izgultam érte egy kicsit, hogy ő ne izgulja túl, de hihetetlenül ügyes volt. Nagyon figyelt, és elképesztően jó érzés, hogy ő is szerepet kapott az esküvőnkben
– egészítette ki férje szavait a kosárlabdázó.
A rapper azt is elárulta, hogy mint általában, az ő esküvőjük sem zajlott eseménytelenül, ugyanis Judie véletlenül kicsit kiszúrt vele ma reggel.
Majdnem nem értem oda a ceremóniára, mert a kedves feleségem elvitte magával a kocsikulcsot, azét az autóét, amivel távozni szerettünk volna az esküvőről. De szerencsére a taxi visszaért vele, pedig nem volt egyszerű kör, mivel Maglódon lakunk, az esküvő pedig Újpesten volt. Persze aranyos volt, írt egy SMS-t és megnyugtatott, hogy nélkülem nem kezdi el
– mesélte mosolyogva a zenész.
„Nem mertem felhívni” – szúrta közbe nevetve Judie.
Előző héten megkért, hogy ne fogyasszak alkoholt se a koncerten, se az Újpest meccsen, se a kisfiam születésnapján, és akkor ma reggel még a kulcsot is elvitte magával. Szóval azt gondolom, hogy friss férjként a türelmem igencsak próbára lett téve, de megugrottam ezt is. Fura is lett volna már az esküvőn összeveszni, de hála Istennek, nem volt nagy probléma, csak nekem kellett jobban kapkodni
– tette még hozzá viccelődve Curtis.
Az örömbe némi szomorúság is vegyült a nagy napon, ugyanis amellett, hogy a pár mindkét tagja elvesztette édesapját, az örömanyák közül is csak Judié volt jelen.
„Édesanyám ott volt, természetesen ő kísért be, de édesapámat sajnos félévesen elvesztettem, így ő csak lélekben volt velünk” – árulta el a feleség.
„Én 14 éves voltam, amikor édesapámat elvesztettem, így ő sem lehetett ott, édesanyám pedig kórházba került néhány hete, így neki is ki kellett hagynia a ceremóniát” – mondta a rapper, akit végül a bátyja kísért az oltárig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.