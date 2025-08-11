AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Curtis és Judie férj és feleség lettek: exkluzív fotók érkeztek a nagy napról

esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 15:12 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 11. 15:19
A nagy napexkluzív
A rapper és a kosaras már öt éve alkotnak egy párt, így eldöntötték, itt az ideje hivatalosan is összekötni az életüket. A lánykérésre közel egy éve került sor, most pedig ki is mondták a boldogító igent. Mutatjuk a fotókat Curtis és Judie esküvőjéről.
Bors
A szerző cikkei

Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie augusztus 11-én hétfőn, öt év után végre hivatalossá tették szerelmüket. A sztárpár mindenféle felhajtás nélkül, egy meghitt ceremónia keretein belül kötötte össze az életét, nem is akárhol. A Bors stábja jelen volt a rapper és a kosárlabdázó nagy napján, majd az azt követő esküvői fotózáson is, így először mutathatjuk meg az ott készült fotókat. 

curtis barnai judit esküvő
Lezajlott Curtis és Barnai Judit esküvője, de a lagzira még egy évet várni kell (Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor)

Curtis tavaly augusztus végén, Koppenhágában kérte meg kedvese kezét, de akkor úgy tűnt, az esküvőre még jó darabig várni kell. A sztárpár eredetileg azt tervezte, hogy csak jövőre kötik össze az életüket, majd úgy tűnt, még ez is tolódni fog Judie sportkarrierje miatt. Végül azonban az Ázsia Expressz forgatása alatt eldöntötték, még idén szeretnének oltár elé állni. 

Én soha semmit nem erőltettem Atira! Sem az eljegyzést, sem az esküvőt. A lánykérés után sem sürgettem, hanem ő dobta fel, hogy minél előbb legyek én is Széki! Emlékszem, az Ázsia Expressz forgatásán ültünk a parton, amikor megkérdezte: nem házasodunk össze? Mondom, oké, de várjuk meg a műsor végét, hogy mi lesz: ki tudja, hogy fog alakulni 

- mesélte lapunknak az újdonsült feleség.

Curtis Újpesten nősült

És mint kiderült, bár általában a nők szervezik az ilyesmit, most a vőlegény volt az, aki mindent kézben tartott.

Ázsiát azóta letudtuk, jöhet az esküvő! Mindent Ati intézett: ő hívta a szolgáltatókat, egyeztette a dátumokat, helyszíneket 

- vallotta még be a kosaras. 

Így aztán nem csoda, hogy az esküvői fotózás helyszíne is egy Curtis számára nagy jelentőséggel bíró helyen zajlott.  A Megasztár mestere ugyanis az Újpest FC korábbi focistája és örök szurkolójaként úgy érezte, jobb helyszínt nem is találhatna arra, hogy megörökítsék életük legszebb napját, mint a Szusza Ferenc Stadiont, azaz az újpesti labdarúgók hazai pályáját. De nem csak a fotózásra, már az igenekre is a közelben került sor, ugyanis, bár nem ott laknak, mégis a IV. kerültei Polgármesteri Hivatalban fogadtak örök hűséget egymásnak.

curtis judie esküvő
Curtis felesége, Barnai Judit ugyan inkább a kosárpályán remekel, de a futballstadionban tartott fotózáson szebben ragyogott, mint valaha (Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor)

Curtis fia, Doncsi és Balázs Andi is fontos szerepet kapott

A nagy napból természetesen Curtis gyermeke sem maradhatott ki, sőt kifejezetten fontos szerepet szántak neki, hiszen ő lett a gyűrűhordozó, amit igazi profiként teljesített is. Emellett a friss házasok közeli barátja, Balázs Andrea is részt vett a ceremónián, ami után természetesen csokordobás is volt. A virágkompozíció pedig végül a színésznő ölében landolt, aki ezt kitörő örömmel fogadta. Úgy tűnik, Curtis esküvője után Balázs Andi párja is kezdhet készülődni. 

curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
curtis judie esküvő
Galéria: Exkluzív! Itt vannak az első fotók Curtis és Judie esküvőjéről
1/11
Oltár elé állt Curtis és szerelme, Barnai Judit

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu