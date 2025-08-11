Curtis és Judie férj és feleség lettek: exkluzív fotók érkeztek a nagy napról

Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie augusztus 11-én hétfőn, öt év után végre hivatalossá tették szerelmüket. A sztárpár mindenféle felhajtás nélkül, egy meghitt ceremónia keretein belül kötötte össze az életét, nem is akárhol. A Bors stábja jelen volt a rapper és a kosárlabdázó nagy napján, majd az azt követő esküvői fotózáson is, így először mutathatjuk meg az ott készült fotókat.

Lezajlott Curtis és Barnai Judit esküvője, de a lagzira még egy évet várni kell (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis tavaly augusztus végén, Koppenhágában kérte meg kedvese kezét, de akkor úgy tűnt, az esküvőre még jó darabig várni kell. A sztárpár eredetileg azt tervezte, hogy csak jövőre kötik össze az életüket, majd úgy tűnt, még ez is tolódni fog Judie sportkarrierje miatt. Végül azonban az Ázsia Expressz forgatása alatt eldöntötték, még idén szeretnének oltár elé állni.

Én soha semmit nem erőltettem Atira! Sem az eljegyzést, sem az esküvőt. A lánykérés után sem sürgettem, hanem ő dobta fel, hogy minél előbb legyek én is Széki! Emlékszem, az Ázsia Expressz forgatásán ültünk a parton, amikor megkérdezte: nem házasodunk össze? Mondom, oké, de várjuk meg a műsor végét, hogy mi lesz: ki tudja, hogy fog alakulni

- mesélte lapunknak az újdonsült feleség.

Curtis Újpesten nősült

És mint kiderült, bár általában a nők szervezik az ilyesmit, most a vőlegény volt az, aki mindent kézben tartott.

Ázsiát azóta letudtuk, jöhet az esküvő! Mindent Ati intézett: ő hívta a szolgáltatókat, egyeztette a dátumokat, helyszíneket

- vallotta még be a kosaras.

Így aztán nem csoda, hogy az esküvői fotózás helyszíne is egy Curtis számára nagy jelentőséggel bíró helyen zajlott. A Megasztár mestere ugyanis az Újpest FC korábbi focistája és örök szurkolójaként úgy érezte, jobb helyszínt nem is találhatna arra, hogy megörökítsék életük legszebb napját, mint a Szusza Ferenc Stadiont, azaz az újpesti labdarúgók hazai pályáját. De nem csak a fotózásra, már az igenekre is a közelben került sor, ugyanis, bár nem ott laknak, mégis a IV. kerültei Polgármesteri Hivatalban fogadtak örök hűséget egymásnak.

Curtis felesége, Barnai Judit ugyan inkább a kosárpályán remekel, de a futballstadionban tartott fotózáson szebben ragyogott, mint valaha (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis fia, Doncsi és Balázs Andi is fontos szerepet kapott

A nagy napból természetesen Curtis gyermeke sem maradhatott ki, sőt kifejezetten fontos szerepet szántak neki, hiszen ő lett a gyűrűhordozó, amit igazi profiként teljesített is. Emellett a friss házasok közeli barátja, Balázs Andrea is részt vett a ceremónián, ami után természetesen csokordobás is volt. A virágkompozíció pedig végül a színésznő ölében landolt, aki ezt kitörő örömmel fogadta. Úgy tűnik, Curtis esküvője után Balázs Andi párja is kezdhet készülődni.