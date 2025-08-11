Megvolt a nagy igen! Íme az első fotók Curtis és Judie esküvőjéről

A legnagyobb titokban házasodott össze Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie. A nagy napra augusztus 11-én, hétfőn került sor, stílszerűen az újpesti, azaz IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban – a rapper ugyanis nagy Újpest-drukker. Bár nagy felhajtásra nem vágytak, a Bors jelen lehetett közös életük legszebb pillanatain.

Curtis és Judie kimondták az igeneket: Immáron Barnai Judit is Széki lett (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis és Judie összeházasodott!

A rapper és a sztárkosaras öt évvel ezelőtt mutatkozott először a nyilvánosság előtt egy párként, tavaly eljegyezték egymást, s ahogy azt elsőként a Bors is megírta: nemrég eldöntötték, hogy még idén összekötik hivatalosan is az életüket. A Bors múlt héten a ruhapróbáról adott hírt, ugyanis kameránknak megmutattuk a készülődés izgalmas perceit. Most pedig a sztárpár esküvőjéről számolhatunk be!

Jóformán percekben mérhető, hogy Curtis és Judie immár házasok. A ceremónia, ígéretükhöz híven meghitt volt, de mégis egy könnyed lazaság hatotta át a házasságkötő termet, ahol a családtagjaik és barátaik osztoztak velük a csodálatos pillanatokban. Curtis-t legidősebb bátyja, Tibor kísérte, Judie pedig az édesanyjával vonult be az anyakönyvvezető elé. A gyűrűket pedig nem más, mint a rapper kisfia, Doncsi hozta, ami mindenkit meghatott. Attila tanúja a legjobb barátja, míg a menyasszonyé a csapattársa volt.

Curtis és Judie első hitvesi csókját óriási éljenzés fogadta (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Rokonok, barátok és sztárok a vendégségben

Ahogy azt korábban megírtuk, Curtis édesanyja nem lehetett jelen, hiszen kórházban ápolják – de a friss házasok mindenképp szeretnék minél előbb meglátogatni őt. Curtis egyik fivére, Tibor azonban nem maradhatott ki az ünneplésből.

Judie édesanyja pedig az első sorban, párás tekintettel nézte végig, ahogy lánya hivatalosan is Széki lesz.

A boldogító „igen” kimondását a barátok is megkönnyezték, élükön Balázs Andival, aki az újdonsült férj egyik legközelebbi barátja, és a menyasszonyi csokrot is elkapta. De ott volt a padsorokban Balogh Eleni is, aki egy közös műsor forgatásán lett Judiék jó barátja. Az első hitvesi csókot óriási tapsvihar és éljenzés fogadta.

A gyűrűket Curtis kisfia, Doncsi vitte (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtisen múlt az esküvő sikere?

Barnai Judit Judie a Borsnak korábban elárulta: ő sosem forszírozta az esküvőt, sőt, mikor eldöntötték, hogy nem várnak tovább és idén összeházasodnak, akkor sem ő vette nyakába a szervezést: rendhagyó módon a vőlegény, Curtis gondoskodott a részletekről.

Én soha semmit nem erőltettem Atira! Sem az eljegyzést, sem az esküvőt. A lánykérés után sem sürgettem, hanem ő dobta fel, hogy minél előbb legyek én is Széki! Emlékszem, az Ázsia Expressz forgatásán ültünk a parton, amikor megkérdezte: nem házasodunk össze? Mondom, oké, de várjuk meg a műsor végét, hogy mi lesz: ki tudja, hogy fog alakulni. Ázsiát azóta letudtuk, jöhet az esküvő! Mindent Ati intézett: ő hívta a szolgáltatókat, egyeztette a dátumokat, helyszíneket

– sorolta a friss feleség, aki azt sem titkolja, a hétfői szűkebb ceremónia után jövőre hetedhét országra szóló lakodalomra készülnek.