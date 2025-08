Curtis menyasszonya az esküvőről: "Ő dobta fel, hogy minél előbb legyek én is Széki!"

Bulvárbombaként robbant a hír: még idén összeházasodik Curtis és kedvese, Judie. Széki Attila és Barnai Judit öt éve alkot egy párt, a rapper tavaly augusztusban kérte meg kosárlabdázó kedvese kezét, és bár a válasz igen volt, idén nyár elején újra feltette a nagy kérdést. Bár eddig az esküvővel kapcsolatban mindig azt mondták, hogy nem sietik el, most kiderült, mégsem várnak tovább! A bejelentés megvolt, most pedig mondjuk a további részleteket Curtis és Barnai Judit esküvőjéről!

Barnai Judit Judie é Széki Attila Curtis öt éve alkot egy párt, tavaly megvolt a lánykérés, idén pedig jöhet az esküvő! (Fotó: hot! magazin)

Curtis menyasszonya: „Nagyon jó érzés, hogy itt tartunk Atival!”

Ahogy azt a Bors exkluzív interjújában Curtis elmondta:

„Most már elmondhatom, idén összeházasodunk! Nagyon örülök, hogy azon a bizonyos napon elhívtam őt naplementét nézni. Azóta együtt élünk, és olyan megpróbáltatások mentünk át, ami miatt mások kapcsolata gallyra is ment volna” – vélekedett Curtis, aki azt is elmondta, az Ázsia Expressz forgatásán határozta el, hogy „Székit” farag Judie-ból.

Judie már járt esküvőiruha próbán, de még nem árulta el, melyik textilcsodát választotta ki (Fotó: Bors)

A sztárpár elhívta a Borsot Judie esküvői ruhapróbájára, ahol a boldog menyasszony elárulta:

„Mondanám, hogy izgulok, de akkor hazudnék! Majd ha már ott leszek, készülődök, öltözök, talán akkor... vagy akkor sem! Mindenesetre nagyon jó érzés, hogy itt tartunk Atival!” – fogalmazott mosolyogva. Bár mindig is érezte, hogy kapcsolatuk jó úton halad, a kezdetekben bele sem mert gondolni, hogy ennyire komolyra fordul a szerelmük.

Őszinte leszek, mikor öt évvel ezelőtt megismerkedtünk, még nem gondoltam volna, hogy most egy menyasszonyi ruhaszalonban fogok ülni az esküvőnkre készülve

– mondta nevetve, majd hozzátette: sosem nyaggatta azzal a rappert, mikor lesz már a lánykérés és esküvő…

Curtis a kezébe vette az esküvő szervezését (Fotó: Bors)

„Én soha semmit nem erőltettem Atira! Sem az eljegyzést, sem az esküvőt. A lánykérés után sem sürgettem, hanem ő dobta fel, hogy minél előbb legyek én is Széki! Emlékszem, az Ázsia Expressz forgatásán ültünk a parton, amikor megkérdezte: nem házasodunk össze? Mondom, oké, de várjuk meg a műsor végét, hogy mi lesz: ki tudja, hogy fog alakulni. Ázsiát azóta letudtuk, jöhet az esküvő!”– nevetett a sportoló, majd hozzátette, hogy még azután sem vette kezébe az irányítást: rendhagyó módon a vőlegény szervezett mindent!