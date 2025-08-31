Megyeri Csilla elárulta a titkát; fény derült a Bódi tesók édesapjának tragikus halálára

Ma útjára indul az Ázsia Expressz 6. évada, aminek versenyző párosai között a Bódi tesók is helyet kaptak. Az ikerpár Bódi Megyer és Hunor még a műsor kezdte előtt, már a forgatás helyszínén mesélt lapunknak arról a tragédiáról, amit eddig senki sem sejtett velük kapcsolatban. A fiatal motivációs trénerek életének legnehezebb időszaka az édesapjukhoz köthető, aki az Ázsia Expressz 2025-ös évada előtt nem sokkal hunyt el. Ide kattintva megtudhatod mit történt.

A Bódi tesók nem sokkal az Ázsia Expressz forgatása előtt vesztették el édesapjukat, erről vallott most Bódi Hunor és Megyer (Fotó: Bors)

A hét legolvasottabb hírei között természetesen helyet kapott Megyeri Csilla és Nicola Sarciá bejelentése is, azaz, hogy a műsorvezető gyermeket vár. A pár alig egy éve esett szerelembe, de máris belevágta a családalapításba, igaz ezt hónapokig titkolták. Most azonban végre leleplezték az örömhírt, nem is akárhol. Innen kiderül milyen különleges helyszínről érkezett a nagy bejelentés.

Nem csak a Bódi tesók története ilyen megrendítő

Igaz már 69 éve annak, hogy a világsztárnak számító Lugosi Béla tragikus hirtelenséggel elhunyt, mégis sokak számára csak most derült fény sorsának egyes szívszorító részleteire. Itt megmutatjuk mi az, amit talán te sem tudtál a magyar legenda életéről és haláláról.

Onyutha Judit lánya tavaly lett édesanya, az időjós végre megmutatta unokáját (Fotó: hot! magazin)

Onyutha Judit élete is újra gyerekzsivajtól hangos

A TV2 egykori időjósa is úgy döntött itt az ideje a nagy leleplezésnek, végre megmutatta ki az, aki körül mostanság forog az élete. A kétgyermekes édesanya tavaly ünnepelte az ötvenedik születésnapját, amihez váratlanul egy új szerepet is kapott, ugyanis nagymama lett. Sőt, végre meg is mutatta a kicsit.

Kunu Márió ismét kinevettette magát

Persze hogyan is telhetne el hét úgy, hogy az énekes nem keveredik valamilyen – talán számára is – érthetetlen helyzetbe. Kunu Márió felesége és új barátnője Czakó Emília, azaz Kávétejszín körül sem csitultak még el a kedélyek, de a családapa ismét felhívta magára a figyelmet, bár talán nem úgy, mint ahogy szerette volna. Mutatjuk Kunu Márió videóját, ami miatt ismét nevetség tárgyává vált.