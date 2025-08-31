Megyeri Csilla elárulta a titkát; fény derült a Bódi tesók édesapjának tragikus halálára

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
2025. augusztus 31.
Váratlan fordulatok sora követte egymást az elmúlt héten, erre még a rajongók sem számítottak. Megyeri Csilla terhessége szinte átlagos hír ahhoz képest, amit a Bódi tesók elárultak az Ázsia Expressz előtt. Mutatjuk a hét legolvasottabb sztárhíreit.
Ma útjára indul az Ázsia Expressz 6. évada, aminek versenyző párosai között a Bódi tesók is helyet kaptak. Az ikerpár Bódi Megyer és Hunor még a műsor kezdte előtt, már a forgatás helyszínén mesélt lapunknak arról a tragédiáról, amit eddig senki sem sejtett velük kapcsolatban. A fiatal motivációs trénerek életének legnehezebb időszaka az édesapjukhoz köthető, aki az Ázsia Expressz 2025-ös évada előtt nem sokkal hunyt el. Ide kattintva megtudhatod mit történt.

Ázsia Expressz - Bódi tesók
A Bódi tesók nem sokkal az Ázsia Expressz forgatása előtt vesztették el édesapjukat, erről vallott most Bódi Hunor és Megyer (Fotó: Bors)

A hét legolvasottabb hírei között természetesen helyet kapott Megyeri Csilla és Nicola Sarciá bejelentése is, azaz, hogy a műsorvezető gyermeket vár. A pár alig egy éve esett szerelembe, de máris belevágta a családalapításba, igaz ezt hónapokig titkolták. Most azonban végre leleplezték az örömhírt, nem is akárhol. Innen kiderül milyen különleges helyszínről érkezett a nagy bejelentés.

Nem csak a Bódi tesók története ilyen megrendítő

Igaz már 69 éve annak, hogy a világsztárnak számító Lugosi Béla tragikus hirtelenséggel elhunyt, mégis sokak számára csak most derült fény sorsának egyes szívszorító részleteire. Itt megmutatjuk mi az, amit talán te sem tudtál a magyar legenda életéről és haláláról.

Onyutha Judit lánya tavaly lett édesanya, az időjós végre megmutatta unokáját (Fotó: hot! magazin)

Onyutha Judit élete is újra gyerekzsivajtól hangos

A TV2 egykori időjósa is úgy döntött itt az ideje a nagy leleplezésnek, végre megmutatta ki az, aki körül mostanság forog az élete. A kétgyermekes édesanya tavaly ünnepelte az ötvenedik születésnapját, amihez váratlanul egy új szerepet is kapott, ugyanis nagymama lett. Sőt, végre meg is mutatta a kicsit.

Kunu Márió ismét kinevettette magát

Persze hogyan is telhetne el hét úgy, hogy az énekes nem keveredik valamilyen – talán számára is – érthetetlen helyzetbe. Kunu Márió felesége és új barátnője Czakó Emília, azaz Kávétejszín körül sem csitultak még el a kedélyek, de a családapa ismét felhívta magára a figyelmet, bár talán nem úgy, mint ahogy szerette volna. Mutatjuk Kunu Márió videóját, ami miatt ismét nevetség tárgyává vált.

Megtudtuk, mivel foglalkozhat Kunu Márió új barátnője! Kunu Márió balhéjától még mindig zeng az internet. Ezúttal azt derült ki, hogy a kis Kávétejszín mivel keresi a kenyerét! #ripost #kunumárió #kávétejszín #balhé #munka #énekes #influencer

