Nagy bejelentést tett Megyeri Csilla: "Már itt is hárman vagyunk"

Megyeri Csilla épp a párjával, Nicola Sarciával nyaral, a romantikázás közben azonban nagy hírt osztott meg a rajongókkal. Mint elárulta, egy jó ideig az utolsó kettesben töltött közös nyaralásukon vesznek részt, ugyanis babát vár.

Óriási Megyeri Csilla és párja öröme! / Fotó: Szabolcs László

Bár már itt is hárman vagyunk.Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának.

- írta posztjában, hozzátéve, hogy hálás ezért az áldásért és már nagyon várják a "pici manójukat".

Megyeri Csilla műsorvezető, influenszer tavaly augusztusban tudatta, hogy több mint tíz együtt töltött év után szakít párjával, Molnár Zsolttal. Nem telt el sok idő, és ismét rátalált a boldogság Csillára. Mostani, olasz származású párja, Nicola bokszoló, és úgy tűnik, ő az igazi számára, akivel érdemes családot alapítani.

Nico gyakran viccelődik azzal, amikor nálunk a kisfia, hogy tessék, itt a főpróba. Nyilván felmerül a baba, a koromból kiindulva beszélgetünk is róla rendszeresen. Nem zárkózunk el egyelőre tőle, csak jelenleg nem állunk készen a feladatra. Még egy éve sem vagyunk együtt

- nyilatkozta a Borsnak Csilla még áprilisban, amikor még azt is fájlalta, hogy sokszor piszkálják azzal, "mikor akar szülni, miért nem szül". Úgy tűnik, mostanra érett meg a gondolat mindkettejükben.