Onyutha Judit megmutatta unokáját: „Kenyérre lehet kenni”

Igazán kerek a TV2 korábbi időjósának az élete! Onyutha Judit tavaly ötvenéves lett, de nem ez volt a legnagyobb hír abban az esztendőben: a lánya, Panni ugyanis megajándékozta egy gyönyörű lányunokával.

Onyutha Judit lánya remek édesanya, úgy, ahogyan Judit is

(Fotó: hot! magazin!)

„Fel kellett dolgozni ezt a hírt, az biztos! Amikor megtudtam, hogy nagymama leszek, furcsa volt kimondani, de amint megláttam Szófiát, szerelem volt első látásra. És ennek már kilenc hónapja. Most egy gyönyörű, szép baba néz vissza rám, aki erőteljesen próbál már beszélni velünk, lehet vele tréfálkozni, bolondozni. Grimaszol, viccelődik, gügyög! Mellette pedig huncut és vidám is” – kezdte a büszke nagymama a hot! magazinnak.

Onyutha Judit nagymama szerepéről: „Szabálykövető vagyok!”

Noha óriási a korábbi tévés boldogsága, mégsem szeretne beleszólni abba, hogyan nevelik a szülők az unokáját. Szeretné megtartani a klasszikus értelemben vett nagyszülői szerepet és tiszteletben tartani lánya kérését.

„Kenyérre lehet kenni, de szabálykövető vagyok! Nem szeretném kikerülni a szülők véleményét. Amikor vele vagyok, mindig megkérdezem, hogy lehet-e ilyet, hiszen régen nem ez volt a tapasztalat. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, anyukám szó nélkül adta nekik a cukorkát, én viszont betartom, amit Panni mond, és hála az égnek, ő is bízik bennem.”

Szófia pedig egy igazi szeretetgombóc és kedélyjavító! Ha a felnőtt életben, a hétköznapokban problémánk van, vele minden gondunk elszáll.

„Kinézetre pedig nagyon érdekes, mert inkább a dédszüleitől örökölt tulajdonságokat. A mi családunktól a kék szemét és a göndör haját, de van benne bőven a vejem anyukájából is. Picinek egész fekete haja volt, de azóta kivilágosodott” – mesélte büszkén a nagyszülő.

Onyutha Judit unokája, Szófia angyalként ragyogja be a család mindennapjait

(Fotó: Onyutha Judit/hot! magazin!)

„Az internet miatt a mai anyukák el vannak árasztva információkkal”

A „nagykönyv” mindig jó iránymutató a szülők számára, Judit azonban még úgy nevelte fel a gyermekeit, hogy a megérzéseire és anyai ösztöneire hallgatott.

„A mai anyukák el vannak árasztva információkkal az internet miatt. Minden baba máshogy fejlődik, emiatt lehet, hogy valakinél nem úgy zajlik a növekedés, ahogyan az le van írva a nagykönyvben.”

Mi is aggódtunk Szófiáért, hogy még nem kúszik és mászik, amióta pedig elkezdtük a tornát, már fel akar állni, és mászik, majdhogynem meghaladja a korát. Mindig kitolja magát, és van, hogy fel is ül.

„Azt vettük észre, hogy a játékok nagyon motiválják; a lányom és a fiam is ilyen volt. Panni szerencsére nagyon érti a dolgát, ösztönösen és tudatosan is figyel egyszerre. Elképesztően precíz és szuper édesanya, amiért nagyon boldog vagyok” – mesélte büszkén.