22 év házasság után jelentette be Schobert Norbi a hírt Rubint Rékáról

Schobert Norbi és Rubint Réka kétségkívül a magyar fitneszvilág ikonikus és megkerülhetetlen alakjai, akiknek házassága immár 22 éve áll stabil lábakon. Kapcsolatuk nemcsak a nyilvánosság előtt zajló sikereikről szól, hanem egy olyan szövetségről is, amely a közös célokon, a családon és az egymás iránti rendíthetetlen támogatáson alapul. Norbi és Réka 2002. szeptember 5-én mondták ki a boldogító igent, és azóta is elválaszthatatlanok. Házasságuk kezdetén már mindketten a fitnesziparban tevékenykedtek, de együtt váltak az ország egyik legismertebb és legbefolyásosabb párosává. A "Norbi Update" rendszer és Réka "aerobik órái" összefonódtak, és egy hatalmas, elkötelezett közösséget építettek fel maguk köré.

Schobert Norbi és Rubint Réka házassága tökéletes

Házasságuk három gyönyörű gyermekkel, Norbi Jr., Lara és Zalán érkezésével teljesedett ki. A család mindig is kiemelt szerepet játszott az életükben, és gyakran hangsúlyozzák, hogy a gyermeknevelés, a közös értékek átadása és a családi összetartás az alapja mindannak, amit elértek. Rendszeresen osztanak meg pillanatokat a magánéletükből, bepillantást engedve mindennapjaikba, ami tovább erősíti a velük való azonosulást a rajongók körében. Mint minden hosszú távú kapcsolatban, az övékében is akadtak kihívások. Norbi egészségügyi problémái, a nyilvánosság árgus szeme és a kritikák mind próbára tették őket. Azonban minden nehézségből megerősödve jöttek ki, bizonyítva, hogy az egymásba vetett hit és a közös jövőkép képes átsegíteni őket a legnehezebb időszakokon is. Réka mindig Norbi legfőbb támasza és múzsája volt, Norbi pedig Réka karrierjét segítette előre.

Réka születésnapot ünnepel

Réka most ünnepli a születésnapját, ennek alkalmából pedig a család egyik kedvenc helyükre, Santorinire utazott. Itt tette ki a megható posztját Schobert Norbi, amelyben 22 év házasság után bejelentette, hogy ő élete szerelme, és a halálon túl is együtt lesznek:

Édes kis Szerelmem! Életem egyetlen első és utolsó igaz Szerelme! Drága Védőangyalom! Teljes szívemből és lelkemből kívánom Neked, hogy ma kezdődjön életed B oldala! Kívánok Neked még ugyanennyit, egészségben, boldogságban! Rengeteg unokával! Amíg tudok mindig Veled leszek. Egy életen át és azon is túl, mert igaz szeretetet, boldogságot, motivációt csak Tőled kaptam és kapok! Nagyon szeretlek, de nincs arra szó, hogy mennyire!

- írja Norbi.