Tragikus hír érkezett: elhunyt a magyar műsorvezető

Fájdalmas veszteség érte augusztus tizenharmadikán Székesfehérvár közösségét: életének negyvenötödik évében elhunyt a kiváló újságíró és kommunikációs szakember, Székesfehérvár kulturális életének egyik emblematikus személyisége, Látrányi Viktória - tudatta a szomorú hírt a Szent István Király Múzeum a közösségi oldalán.

Elhunyt az ismert magyar műsorvezető Fotó: Unsplash (illusztráció)

Mint a posztban írták, négy éve méltósággal viselt betegsége az utóbbi néhány napban felülkerekedett akaraterején és küzdeni tudásán. Két gyermeke, tágabb családja, barátai, kollégái és tisztelői mindvégig hittek gyógyulásában, így hirtelen távozása azon keveseket is váratlanul érte, akiket kitüntetett bizalmával és beavatta kitartó küzdelme részleteibe. Vérbeli televíziósként szerette ugyan a reflektorfényt, de saját problémáival nem szívesen terhelte környezetét.

Látrányi Viktória pályafutását 2001-ben kezdte a Fehérvár Televíziónál, gyakornokként, és közel két és fél évtizeden át maradt hűséges a szerkesztőséghez. Szerkesztőként, műsorvezetőként, riporterként, majd vezetőként is megbecsült tagja volt a Fehérvár Médiacentrumnak, mindig a feladatok iránti felelősségtudattal, kreatívan, lelkesedéssel és professzionális hozzáállással dolgozott. Kollégái szerint számára nem létezett megoldhatatlan feladat.

Újságíróként legszívesebben a kultúra területével foglalkozott. A kortárs művészetek mellett kiemelten érdekelték a régmúlt eseményei. A Seuso-kincsek sorsát feltáró televíziós műsoraival és rendezvénysorozatával, valamint a fehérvári kulturális életről készített tudósításaival országosan is felhívta magára a figyelmet. Nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy az utóbbi néhány évben a Szent István Király Múzeum munkájába is bekapcsolódhatott. A múzeum sajtófőnökeként nemcsak az intézmény közösségi felületeinek, külső és belső kommunikációjának fellendítéséért dolgozott, hanem aktívan szerepet vállalt minden kiállítás és kiemelt rendezvény sikeres megvalósításában. Fáradhatatlan, elhivatott munkájának köszönhető többek között a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeinek sokoldalú rendezvényhelyszínként való felfedezése is.

Múzeumi teendőit a városi médiában és közéletben vállalt feladatai mellett végezte, vezetőként felépítve egy olyan csapatot, melyben jó érzékkel találta meg mindenki számára a testhezálló feladatot, látta meg mindenkiben a rejtett értékeket. Szívügyének tekintette, hogy kellő figyelmet kapjon a kultúra ápolása, az értékőrzés. Személyes kedvenc témája, a régészet kifogyhatatlan ihletforrást jelentett számára. Fehérvár összeköt – ezt a szlogent Látrányi Viktória találta ki az fmc.hu helyi hírportál számára, melynek létrejöttét gondozta. Igazából Ő maga volt ez a gondolat: szíve Székesfehérvárért és az itt élőkért dobogott. Páratlan kapcsolatteremtő képessége, mérhetetlen munkabírása és a megújulásra való nyitottsága a város életének megkerülhetetlen személyiségévé tette. Fájdalmasan kevés esztendő adatott meg számára, így tartalmas, a város életében és közösségében felejthetetlen nyomot hagyó pályája mellett sajnos megannyi álma félbemaradt, melyeknek magjait elhintette a vele együtt alkotókban. Feladatunk most, hogy folytassuk a közös tervek megvalósítását. Látrányi Viktóriát a Fehérvár Médiacentrum és a Szent István Király Múzeum saját halottjának tekinti. A két szervezet munkatársai mellett Székesfehérvár Önkormányzata is osztozik szerettei, barátai és tisztelői fájdalmában

- olvasható a Szent István Király Múzeum szívszorító Facebook-bejegyzésében.