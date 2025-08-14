Áll a bál Liverpoolban, Slot nemet mondott a kapitánynak

Szoboszlai Dominik csapata 2-2 után büntetőpárbajban maradt alul az Angol Szuperkupában a Crystal Palace ellen. A mérkőzést követően a Vörösök csapatkapitánya, Virgil van Dijk is megszólalt; szerinte még legalább egy támadóra van szüksége a Liverpoolnak, ha idén is sikeresek akarnak lenni.

Arne Slot szerint rendben van a Liverpool támadósora Fotó: Peter Byrne - PA Images

A holland védő gondolatait nem nézték jó szemmel a szurkolók, mivel a Palace ellen éppen Van Dijk volt az, aki mindkettő gól előtt hibázott. Az elsőnél ő szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a másodiknál pedig rosszul helyezkedett és túl sok helyet hagyott maga mögött. A találkozót követő sajtótájékoztatón az újságírók Arne Slot véleményét is kikérték csapatkapitánya kommentjéről, amire a menedzser a következőt válaszolta:

Szerintem bőven elég támadónk van ahhoz, hogy újra bajnokok legyünk

–vágott vissza védőjének Slot.

"Jelenleg a támadósorunk minősége aggaszt engem legkevésbé" –tette hozzá a holland edző.

A Crystal Palace védőjét szemelte ki a Liverpool

Ez alapján egyértelmű, hogy Arne Slot a védelmet is szívesen erősítené, most pedig úgy néz ki, hogy meg is találta az erre megfelelő embert; ugyanis sajtóhírek szerint a Liverpool tárgyalásokat folytat Marc Guéhivel. Az elefántcsontparti származású védőt már a nyár elején is összeboronálták a Vörösökkel, de nem volt biztos, hogy az idei vagy a következő szezon előtt csatlakozik majd a klubhoz. Az angol válogatott játékosnak már csak egy éve van hátra a szerződéséből, ami azt jelenti, hogy a következő nyáron ingyen lenne elérhető, amennyiben más csapat nem jelentkezik be érte. Állítólag a Crystal Palace 35 millió font (16 milliárd forint) alatti ajánlatért nem válna meg a védőtől, a Liverpool viszont nem akar ennyit fizetni.

Egyre inkább úgy fest, hogy Virgil van Dijk kívánsága is teljesülhet, hiszen a Newcastle United támadója, Alexander Isak állítólag sztrájkol jelenlegi csapatánál és a Liverpoolhoz szeretne igazolni.