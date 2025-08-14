UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áll a bál Liverpoolban, Slot nemet mondott a kapitánynak

Virgil van Dijk
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 09:30
LiverpoolSzoboszlai Dominik
Arne Slot és Virgil van Dijk nem teljesen ért egyet a csapat jövőjét illetően. A Liverpool támadó helyett inkább az angol válogatott védőt, Marc Guéhit igazolhatja le először.

Szoboszlai Dominik csapata 2-2 után büntetőpárbajban maradt alul az Angol Szuperkupában a Crystal Palace ellen. A mérkőzést követően a Vörösök csapatkapitánya, Virgil van Dijk is megszólalt; szerinte még legalább egy támadóra van szüksége a Liverpoolnak, ha idén is sikeresek akarnak lenni. 

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League - Anfield
Arne Slot szerint rendben van a Liverpool támadósora Fotó: Peter Byrne - PA Images

A holland védő gondolatait nem nézték jó szemmel a szurkolók, mivel a Palace ellen éppen Van Dijk volt az, aki mindkettő gól előtt hibázott. Az elsőnél ő szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a másodiknál pedig rosszul helyezkedett és túl sok helyet hagyott maga mögött. A találkozót követő sajtótájékoztatón az újságírók Arne Slot véleményét is kikérték csapatkapitánya kommentjéről, amire a menedzser a következőt válaszolta:

Szerintem bőven elég támadónk van ahhoz, hogy újra bajnokok legyünk

–vágott vissza védőjének Slot.

"Jelenleg a támadósorunk minősége aggaszt engem legkevésbé" –tette hozzá a holland edző.

A Crystal Palace védőjét szemelte ki a Liverpool

Ez alapján egyértelmű, hogy Arne Slot a védelmet is szívesen erősítené, most pedig úgy néz ki, hogy meg is találta az erre megfelelő embert; ugyanis sajtóhírek szerint a Liverpool tárgyalásokat folytat Marc Guéhivel. Az elefántcsontparti származású védőt már a nyár elején is összeboronálták a Vörösökkel, de nem volt biztos, hogy az idei vagy a következő szezon előtt csatlakozik majd a klubhoz. Az angol válogatott játékosnak már csak egy éve van hátra a szerződéséből, ami azt jelenti, hogy a következő nyáron ingyen lenne elérhető, amennyiben más csapat nem jelentkezik be érte. Állítólag a Crystal Palace 35 millió font (16 milliárd forint) alatti ajánlatért nem válna meg a védőtől, a Liverpool viszont nem akar ennyit fizetni.

Egyre inkább úgy fest, hogy Virgil van Dijk kívánsága is teljesülhet, hiszen a Newcastle United támadója, Alexander Isak állítólag sztrájkol jelenlegi csapatánál és a Liverpoolhoz szeretne igazolni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu