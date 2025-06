Az ágyban fekve fotózta milliomos párját Schóbert Lara, nekiestek a kommentelők

A Bors elsők között számolt be arról, hogy újra kopogtatott a szerelem Schobert Norbi lánya, Schóbert Lara ajtaján! Méghozzá egyesek szerint igencsak váratlanul, hiszen nemrég még arról szóltak a hírek, azzal volt tele a sajtó, hogy Schobert Norbi és Rubint Réka lánya hirtelen szakított a kedvesével, és újra szingli. Ámor azonban nem sokáig teketóriázott, nyilával hamar újra szíven találta a fiatal influenszert.

Schóbert Lara újra szerelmes, és ezt esze ágában sincs titkolni! (Fotó: Ripost)

Sokakban felmerül a kérdés: mit kell tudni Schóbert Lara új párjáról, akit egy június 17-i rendezvényen ország-világ előtt felvállalt? Nos, ez nem csoda, hiszen Schóbert Lara új szerelme egy elismert és meglehetősen tehetős üzletember. Az influenszer egyébként többször is hangoztatta már, hogy érettebbnek érzi magát a koránál, amivel valószínűleg új szerelme is egyetért, ugyanis a férfi 12 évvel idősebb nála. Csereklei Dávidról, a Slim Store nevű telefontokokkal és fóliákkal foglalkozó cég egyik tulajdonosáról és ügyvezetőjéről van szó, akit sokan már jól ismerhetnek a márka kampányaiból is. Ráadásul a bolt sem megy rosszul, Dávidot ugyanis milliomosként tartják számon.

Schóbert Lara intim fotója sokaknál kiverte a biztosítékot

Lara tehát újra boldog, sőt, az ország jósnője, Lénárt Évi nemrég azt vizionálta neki, hogy hamarosan édesanya lehet. Bár nagyon sokan együtt örülnek a fiatal lánnyal, olyanok is akadnak bőven, akiket valamiért zavar a hirtelen jött, túláradó boldogság. Főleg azért, mert Lara nemrég egy meglehetősen intim fotóval is elrukkolt, amit az ágyban készített. A képen egy idilli jelenet rajzolódik ki, hiszen Schóbert Lara kutyája ott pihen a lány ölében, és új szerelme lába is jól látszik, amint épp a Trónok harca egyik epizódját nézik.

Mutatjuk!

Ez az a fotó, ami a némi rosszindulattal megáldott redditezők körében nemtetszést váltott ki, ugyanis szerintük túl bensőségesre és hatásvadászra sikeredett. A kommentelők állítják: Lara talán a volt párjának szeretett volna üzenni vele, vagy egész egyszerűen elbüszkélkedett azzal, hogy ismét rátalált a szerelem.