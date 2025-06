Schobert Norbi a hőségriasztásról: „A stroke nem befolyásol már semmiben”

Schobert Norbert az ország legismertebb sportembereként mindent megtesz az egészségéért, még hőségriasztás idején is. A fitneszguru köztudottan két stroke-on is túl van, amelyekből többek között annak köszönhetően épült fel, hogy folyamatosan sportolt és az egészséges táplálkozást sem engedte el egyetlen percre sem.

Hőségriasztás: Schobert Norbi ilyenkor a megszokotton felül is odafigyel, nyáron kevesebbet eszik (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbi fogyása: Annak idején 20 kilót csak nyáron adott le

Norbi a Borsnak adott interjújában a kánikula kapcsán elmesélte, hogy mit tesz azért, hogy elviselhetőbb legyen a hőség:

Ha az ember behúzódik légkondis helyiségekbe, vagy kimegy az árnyékba és egy 28 fokos medencében hűsöl, az nyilván megkönnyíti a kánikula elviselését. Ami viszont ennél fontosabb, hogy ilyenkor nem szabad nehéz, sós, zsíros, húsos ételeket enni. Én napközben meg szoktam enni 150-200 gramm görögdinnyét, vízzel, jéggel, az nagyon jó. Másképpen is étkezem egyébként, ilyenkor az embernek nincs étvágya, ezért jó nyáron fogyókúrázni. Én annak idején, amikor lefogytam 40 kilót egy év alatt, akkor a felét nyáron adtam le.

- kezdi Norbi, aki szerint a sportolást is érdemes reggel 7 előtt, vagy este 8 után beiktatni. A tűző napon természetesen nem javasolt aktívan sportolni, megint más dolog egy klímás edzőterem. Nyáron kevesebb a munkahelyi stressz is, nyugodtan be lehet iktatni több sportot és nyugodtabban össze lehet rakni egy étrendet.

„Nekem az egyik kedvenc ebédem, egy tonhalkonzervet friss salátával, mozzarellával megenni, több nem kell. A fagyi sokaknál bejön nyáron az étrendbe, de az az igazság, hogy vannak embertípusok, akik megoldás helyett mindenre ürügyet keresnek. Az kifogásgyártó kommentelők egyébként sokszor írják, hogy genetikailag elhízottak és egyéb betegségük, bajuk van, de a szénhidrátcsökkentés mindenkit lefogyaszt, kit gyorsabban, kit lassabban.”