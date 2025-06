Túl sokat mutatott? Újra savazzák Rubint Rékát egy templomi fotó miatt!

Hiába a gyönyörű tengerpart, a közös imádság és a meghitt pillanat, Rubint Réka és Schobert Norbi újabb viharos kommentáradat középpontjába kerültek, ezúttal egy montenegrói templomlátogatás kapcsán. A házaspár a napokban osztott meg egy közös képet egy helyi templom előtt, ahol imádkozni tértek be, ám a jószándék helyett ezúttal is a kommentelők haragját zúdították magukra, főként Réka ruhaválasztása miatt.

Fotó: Facebook

Sokan úgy vélik, az edzőnő öltözete nem volt méltó a szent helyhez, mivel szerintük túl sokat mutatott a testéből.

„Egy templomban ilyet nem illik viselni”: írta egy hozzászóló, míg mások egyenesen tiszteletlenségnek nevezték a választott szettet.

Réka és Norbi már hozzászokhattak a megosztó véleményekhez, hiszen bármit is posztolnak, újra és újra célponttá válnak. Legyen szó egy edzésvideóról, nyaralásról vagy akár egy vacsoráról, a kritikus hangok sosem maradnak el, számolt be róla a tenyek.hu

A páros azonban nem rejti véka alá életük egyetlen mozzanatát sem, és épp ezért rajongóik tábora továbbra is hatalmas. Sokan most is kiálltak mellettük, hangsúlyozva: az ő hitükhöz nem a ruházat, hanem a szándék és a tiszta lélek számít.

Egy biztos: Rubint Rékáék továbbra is megosztják az országot, de éppen ez teszi őket évek óta az egyik legnézettebb hazai sztárpárrá.