/„Boldog vagyok, hogy az édesanyád lehetek” – színes lufikkal jelentette be az örömhírt Rubint Réka, újabb mérföldkőhöz érkezett a Schobert család

Elképesztően büszke most Rubint Réka és Schobert Norbi, ugyanis a legkisebb csemetéjük is elballagott az általános iskolából. Zalán ráadásul kitűnő eredménnyel búcsúzott a 8 éves tanulmányaitól, a megható pillanatról pedig a büszke anyukája számolt be a közösségi oldalán.

Újabb mérföldkő, újabb örömkönnyek … és újabb, hatalmas büszkeség. Egy korszak lezárult … elballagott az én Édes Kicsi Zizikém, aki az évek alatt kész fiatalemberré cseperedett! Soha ne nézz hátra, Kicsim! Mindig hallgass a belső hangodra, éld és valósítsd meg az álmaidat! Mi mindig itt leszünk és mindenben támogatni fogunk! A felső tagozat minden egyes félévi és év végi kitűnő bizonyítványaihoz és a csodálatos felvételidhez szívből gratulálok! Okos, intelligens, tisztelettudó, rendkívül jószívű EMBER vagy! Boldog vagyok, hogy az édesanyád lehetek

– írta a fotókhoz Rubint Réka.