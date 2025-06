Mindenkit meglepett a Schobert család: összecsomagoltak, elhagyták az országot – Vajon hová mentek?

Lassan a Schobert család összes tagjából sztár lesz, hiszen Rubint Réka és Schobert Norbi már évtizedek óta a fitneszvilág és az egészséges életmód jól ismert képviselői, Schobert Lara egyebek között műsorvezetőként csillogtatta meg tehetségét, Schobert Norbi Jr. pedig a Megasztárban próbált szerencsét énekesként – ráadásul a Farm VIP-t is megnyerte.

A Schobert család / Fotó: Nagy Zoltán

Hatalmas az összetartás és a szeretet a Schobert családban, most is együtt utaztak el – legalábbis erről árulkodik Rubint Réka legújabb képe, amin mosolyogva jelentkezett be az egész család a repülőtérről, de azt nem árulták el, hogy hová mennek.

Kezdődhet a születésnap ❤️✈️❤️

– írt a Rubint Réka a poszthoz.

Rubint Réka június 28-án lesz 47 éves, a fenti kiírás alapján minden bizonnyal emiatt utaznak el, csak egyelőre nem tudni, hogy mi a úti céljuk.

