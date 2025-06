Jobban megviselheti az apróságot Schóbert Lara szakítása, mint gondolná

1. Érzelmi kötődés és hiány

A kutyák gyakran erős kötődést alakítanak ki mindkét gazdihoz. Ha az egyikük hirtelen eltűnik a mindennapi életből, a kutya ezt veszteségként élheti meg, hasonlóan, mint amikor egy családtag meghal vagy elköltözik. Jelek lehetnek:

szomorúság, letargia

keresés (pl. várja az ajtónál a másik gazdit)

étvágytalanság

fokozott nyüszítés vagy ugatás

2. Stressz a változások miatt

A kutyák nagyon érzékenyek a rutinra és a stabilitásra. Egy szakítás sok változással járhat:

új lakásba költözés

kevesebb figyelem, séta vagy játék

megváltozott napi ritmus

Ezek a változások szorongást válthatnak ki, amely viselkedésváltozással is járhat: destruktív viselkedés (rágás, kaparás)

alvási nehézségek

szeparációs szorongás

3. Gazdák érzelmi állapota

A kutyák nagyon jól „olvasnak” bennünket: ha a gazdi stresszes, szomorú vagy feszült, a kutya is feszültebbé válhat. Egy szakítás után gyakori, hogy a gazda maga is kevesebb türelmet, energiát tud a kutyára fordítani, amit a kutya is megérez.