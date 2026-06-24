Öt csillagjegy, aki képtelen visszafogni az őrült költekezést

Mindannyian ismerünk olyan embereket, akiknek a kezéből valamiért egyszerűen kifolyik a pénz. Nem is feltétlen látszik, de folyamatosan költekeznek, még akkor is, ha tudják: épp hogy meg kellene fogniuk a kiadásaikat. Vajon csillagjegyük is tehet róla? Bizony a válasz: igen!
Vannak, akik jól bánnak a pénzzel, és akadnak, akiknek mintha semmi se lenne elég. Nem feltétlenül elérhetetlen luxusra vágynak, egyszerűen csak őrült mód költekeznek, és talán maguk sem tudják, miért. Sajnos bizony horoszkópunk is tehet arról, miként alakul a karrierünk, mennyi pénzünk lesz, de arról is, hogyan bánunk a vagyonunkkal.
E különc csillagjegy folyamatosan különleges hobbikra költi el a pénzét, hirtelen jött érdeklődésének engedve költekezik. Noha visszautasítják, hogy olyan státuszszimbólumokra adjanak ki pénzt, amire a társadalom többsége, ez cseppet sem jelent egyet azzal, hogy egyáltalán ne lennének extrém kiadásaik. Sőt! Ők azok, akik bármikor készek bármilyen független és kétséges projekteket támogatni, ha azt elég izgalmasnak találják. Számukra ugyanis az unalmas és kiszámítható befektetések egyszerűen semmit sem mondanak. Nekik nem fontos az anyagi biztonság, ugyanis a pénz csupán egy eszköz, ami vagy van, vagy épp nincs...
E gondoskodó jegy az anyagikat terén is pontosan ugyanúgy viselkedik, mint az érzelmek szintjén: folyamatosan mindenki rendelkezésére áll, segít, ahol tud, minden problémát a magáénak érez, emiatt azonban önmagát hajlamos háttérbe szorítani. Egy Rák előbb fordítja a pénzét mások megsegítésére, mint hogy magának vegyen valami nagyon menő, látványos dolgot. Emellett olyan dolgokra költenek, méghozzá igen sokat, amelyek saját és szerettük privát szféráját a lehető legbiztonságosabbá teszi - minden értelemben.
E csillagjegy a tökéletes megjelenés, a szépség megszállottja. Ez azonban azzal jár, hogy valamit mindig vesznek, amit lélegzetelállítóan szépnek tartanak. Tökéletes vizuális harmóniára törekszenek mind a személyes megjelenésükben, mind a környezetük kialakításában. Ez a harmónia azonban pénzbe kerül, méghozzá nem is kevésbe.
Aligha meglepő, hogy a Vénusz uralta, luxust kedvelő Bika is felkerült erre az összeállításra. Ők azok, akik egyszerűen képtelenek beosztani a pénzt, ugyanis minden arról szól számukra, hogy a lehető legnagyobb kényelemben éljenek. Úgy érzik, a pénznek egyetlen funkciója van: hogy azonnal luxustárgyakat vagy luxusélményeket finanszírozzanak belőle. E mérhetetlen költekezés azonban nem egyszerű hedonizmus: e luxustárgyak azok, amik segítségével kívül tartják a világ zaját.
Bárki is meglepődik azon, ha a Nap uralta, királyi Oroszlán a legköltekezőbb jegy? Számára az egész élet színház, és neki kell a középpontban lenni. Ez nagyvonalú befektetéseket jelent, még nagyvonalúbb ajándékokat, bátor költekezést. Nem egyszerűen tárgyakat akarnak birtokolni, sokkal inkább társadalmi dominanciát - bármi áron. Egyszerűen képtelenek elviselni, ha valaki túlragyogja őket, így akkor is képesek meggondolatlanul költekezni, amikor az utolsó fillérjeiktől szabadulnak meg
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