Öt csillagjegy, aki képtelen visszafogni az őrült költekezést

Mindannyian ismerünk olyan embereket, akiknek a kezéből valamiért egyszerűen kifolyik a pénz. Nem is feltétlen látszik, de folyamatosan költekeznek, még akkor is, ha tudják: épp hogy meg kellene fogniuk a kiadásaikat. Vajon csillagjegyük is tehet róla? Bizony a válasz: igen!

Vannak csillagjegyek, akik egyszerűen őrült mód költekeznek, még akkor is, ha egy fillérjük nem marad végül

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Vannak, akik jól bánnak a pénzzel, és akadnak, akiknek mintha semmi se lenne elég. Nem feltétlenül elérhetetlen luxusra vágynak, egyszerűen csak őrült mód költekeznek, és talán maguk sem tudják, miért. Sajnos bizony horoszkópunk is tehet arról, miként alakul a karrierünk, mennyi pénzünk lesz, de arról is, hogyan bánunk a vagyonunkkal.

Pénzhoroszkóp: őrült mód költekező csillagjegyek

Vízöntő csillagjegy

E különc csillagjegy folyamatosan különleges hobbikra költi el a pénzét, hirtelen jött érdeklődésének engedve költekezik. Noha visszautasítják, hogy olyan státuszszimbólumokra adjanak ki pénzt, amire a társadalom többsége, ez cseppet sem jelent egyet azzal, hogy egyáltalán ne lennének extrém kiadásaik. Sőt! Ők azok, akik bármikor készek bármilyen független és kétséges projekteket támogatni, ha azt elég izgalmasnak találják. Számukra ugyanis az unalmas és kiszámítható befektetések egyszerűen semmit sem mondanak. Nekik nem fontos az anyagi biztonság, ugyanis a pénz csupán egy eszköz, ami vagy van, vagy épp nincs...

Rák csillagjegy

E gondoskodó jegy az anyagikat terén is pontosan ugyanúgy viselkedik, mint az érzelmek szintjén: folyamatosan mindenki rendelkezésére áll, segít, ahol tud, minden problémát a magáénak érez, emiatt azonban önmagát hajlamos háttérbe szorítani. Egy Rák előbb fordítja a pénzét mások megsegítésére, mint hogy magának vegyen valami nagyon menő, látványos dolgot. Emellett olyan dolgokra költenek, méghozzá igen sokat, amelyek saját és szerettük privát szféráját a lehető legbiztonságosabbá teszi - minden értelemben.